صحة الدقهلية: "الأمراض المعدية" تتفقد 109 منشآت صحية خلال إبريل الماضى

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية عن نشاط ومؤشرات أداء إدارة الأمراض المعدية تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية والدكتورة لمياء سلامة، مدير عام الطب الوقائي والدكتورة نجلاء القطب، مدير إدارة الأمراض المعدية خلال أبريل الماضى والتى تضمنت المرور علي عدد 109 منشآت صحية ونحو 18 إدارة علاوة على 37 مستشفي على مستوى المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الجولات التفقدية جاءت للتأكد من نسب تغطية التطعيمات الروتينية وتوثيق جميع حالات المواليد والوفيات وملاءمة أعداد القوي البشرية للأعمال المطلوبة والاطمئنان علي أعمال سلسلة التبريد، حيث بلغ متوسط نسب تغطية التطعيمات الروتينية 97%.

كما أضاف أنه تم المرور بالمستشفيات علي مراكز العقر بالاستقبال والعيادات علاوة على الاجتماع بالسادة الأطباء ومراجعة تعريف حالات الأمراض المعدية.

ولفت وكيل الوزارة إلي أنه تم تنظيم ورش عمل للتدريب علي أعمال مكاتب الصحة وترصد الحصبة والحصبة الألماني والتسممات الغذائية وأمراض الجهاز العصبي المعدية.

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