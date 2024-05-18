السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقسامات بسبب الحرب.. "القاهرة الإخبارية" تسلط الضوء على خلافات حكومة "نتنياهو"

جريدة الدستور

رصدت قناة "القاهرة الإخبارية" الانقسام القائم داخل الحكومة الإسرائيلية، بسبب استمرارية الحرب داخل قطاع غزة ومدينة رفح الفلسطينية.

وهو ما أكده زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أنه يجب على بيني جانتس، عضو مجلس الحرب، ألا يساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في البقاء بالسلطة، ويترك الحكومة فورًا، ويدعو لإجراء انتخابات، موضحًا أن زعيم المعارضة الإسرائيلية أنه يجب على "جانتس" أن يعلن الليلة استقالته من أسوأ حكومة عرفتها إسرائيل.

وأشار زعيم المعارضة الإسرائيلية إلى أنه على بيني جانتس أن يعلن عن أنه لم يعد مستعدًا لمد يده للتخلي عن المحتجزين وسحق الاقتصاد.

كما عرضت "القاهرة الإخبارية" مشاهد لقيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير" بتهديد بعض الإسرائيليين باستخدام مسدس بعد أن تعرض لهجوم لفظي من قِبل المستطونين.

وكان قد دعا "بن غفير" المستوطنين للانتقال إلى قطاع غزة طواعية، قائلًا: "يجب أن نعود إلى غزة الآن.. ويجب أن نشجع الهجرة الطوعية لسكان القطاع"، وفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية؛ وهو ما قابله المستوطنون بالرفض، والتمسك بضرورة إنهاء الحرب واستكمال صفقات تبادل الأسرى الإسرائيليين، مرددين هتافات ضد وزير الأمن الإسرائيلي، إلى أن انفعل الأخير وردَّ عليهم بالتهديد والوعيد.

جاء ذلك بعدما وقع وزراء خارجية 13 دولة، بما في ذلك الاقتصادات والديمقراطيات الكبرى، رسالة أُرسلت إلى الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، تطالبها بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى الأراضي الفلسطينية المحاصرة، ووقع على الرسالة دول مجموعة السبع كندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أستراليا والدنمارك وفنلندا وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والسويد.

غزة رفح حكومة “القاهرة الإخبارية ”

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