السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احذر تناول الفاكهة فى بداية الموسم تهدد حالتك الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تناول الفاكهة في بداية موسمها يمكن أن يكون محفوفًا ببعض المخاطر التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان الصحة والسلامة. 

 

ومن أبرز الفواكه التي يُنصح بالحذر عند تناولها في بداية موسمها هي العنب، وذلك بحسب ما ذكر فى موقع “هيلث" المهتم بالأخبار الطبية:


 

مخاطر تناول الفاكهة في بداية الموسم

استخدام المبيدات الكيميائية

من أكثر المخاطر شيوعًا هو استخدام المبيدات الكيميائية بكثافة في بداية موسم الزراعة لحماية المحاصيل من الآفات والحشرات. هذه المبيدات قد تبقى على سطح الفاكهة حتى بعد غسلها، وقد تتسبب في مشاكل صحية مثل التسمم الغذائي ومشاكل في الجهاز الهضمي.


 

النضوج غير الطبيعي

غالبًا ما يتم قطف الفاكهة في بداية الموسم قبل أن تنضج تمامًا، ومن ثم تُخضع لعمليات نضج صناعية باستخدام الغازات مثل الإيثيلين. هذه العمليات يمكن أن تؤثر على القيمة الغذائية للفاكهة وتجعلها أقل فائدة من الناحية الصحية.

 

التلوث بالمواد الكيميائية

في بعض الأحيان، قد تكون الفاكهة ملوثة بمواد كيميائية نتيجة للبيئة الزراعية أو الري بمياه ملوثة. هذا التلوث يمكن أن ينتقل إلى المستهلك ويؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.


 

التحسس والحساسية

تناول الفاكهة في بداية الموسم يمكن أن يسبب ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، خاصة إذا كانت الفاكهة غير ناضجة أو ملوثة بمبيدات. الأعراض قد تشمل الحكة، الطفح الجلدي، وصعوبة في التنفس.


 

نصائح لتجنب المخاطر


 

الغسل الجيد: من المهم غسل الفاكهة جيدًا بالماء الجاري، ويفضل استخدام فرشاة ناعمة لإزالة بقايا المبيدات من على سطح الفاكهة.

   

شراء الفاكهة العضوية: يُنصح بشراء الفاكهة العضوية كلما أمكن، حيث يتم استخدام مبيدات طبيعية وغير ضارة في زراعتها.


 

التحقق من النضوج: يفضل الانتظار حتى منتصف الموسم أو نهايته عند شراء الفاكهة، لضمان أنها قد نضجت بشكل طبيعي وتعرضت لأقل قدر ممكن من المبيدات.


 

التحري عن المصدر: شراء الفاكهة من مصادر موثوقة ومعروفة بجودة منتجاتها يقلل من احتمالية التعرض للمخاطر.


 

فأن تناول الفاكهة في بداية الموسم قد يبدو مغريًا لمحبي الطازج والجديد، ولكن يجب توخي الحذر والاهتمام بالنصائح المذكورة لضمان السلامة والصحة. يمكن للالتزام بهذه الإجراءات الوقائية أن يساعد في الاستمتاع بفوائد الفاكهة دون التعرض للمخاطر المحتملة.

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