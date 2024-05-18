السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء والتكلفة.. وزير الأوقاف: وزير الأوقاف يشكر الرئيس على عنايته بعمارة بيوت الله

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بكل الشكر والتقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لعنايته ورعايته واهتمام بعمارة بيوت الله عز وجل، وذلك بمناسبة بلوغ المساجد التي تم إنشاؤها أو إحلالها وتجديدها أو تطويرها وصيانتها في عهده  ما يزيد على اثني عشر ألف مسجد  حيث تم افتتاح 11995 مسجدًا حتى تاريخه.

txt

"الأوقاف" تطلق المؤتمر الأول لأهل القرآن بمسجد النور بالعباسية الثلاثاء

وأوضح وزير الأوقاف أنه جار افتتاح عشرة مساجد يوم الجمعة القادمة الموافق 24 مايو 2024م، ليصل إجمالي المساجد التي تم تشييدها أو تطويرها  في عهد سيادته 12005 مسجد، بتكلفة تقدر بنحو  18 مليارًا و387 مليون جنيه.


يأتي في مقدمتها إنشاءً وتشييدًا: مسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومسجد الماسة بمدينة العلمين الجديدة، ومسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، ومسجد المجمع الإسلامي بمدينة الداخلة، ومسجد الشهيد عبد المنعم رياض بالإسكندرية، ومسجد الهدى بمدينة دهب، ومسجد النصر بالعريش، ومسجد الصديق بمدينة نويبع.


و في مقدمتها تطويرًا: مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) ومسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) ومسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) ومسجد الظاهر بيبرس، ومسجد الحاكم بأمر الله، ومسجد إبراهيم الدسوقي بكفر الشيخ، ومسجد الإمام الشافعي، ومسجد السيدة رقية، ومسجد فاطمة النبوية.
ولا تزال رحلة التشييد والتطوير مستمرة لعمارة بيوت الله (عز وجل).

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشكر والتقدير عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية عمارة بيوت الله

الأكثر قراءة

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

عاجل.. كيف يستعيد الزمالك الألقاب القارية على حساب نهضة بركان؟

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

زيادة أعداد جماهير الترجى أمام الأهلى للمرة الثالثة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

3 نقاط ثمينة للاهلي من فوزه على الزمالك في دوري اليد

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم