قررت جهات التحقيق بالجيزة حبس 6 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في الأهرام، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

حبس 6 متهمين بالحفر والتنقيب عن الآثار بالجيزة

تلقى قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بممارسة بعض الأشخاص نشاط إجرامي تخصص في التنقيب عن الآثار بعقار بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط القائمين بالحفر وهم عدد 6 عمال، مقيمون بمحافظتي القاهرة وسوهاج، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في الحفر، كما عُثر على حفرة بعمق 10 أمتار داخل العقار محل البلاغ.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة والقيام بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية.