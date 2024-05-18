السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

إحالة أوراق 4 متهمين بقتل طالب دسوق لفضيلة المفتي

محاكمة - ارشيفية
محاكمة - ارشيفية

قررت محكمة جنايات فوه الدائرة الثانية، إحالة أوراق تشكيلا عصابيا مكون من 4 أشخاص اتُهموا باستعراض البلطجة، التلويح بالعنف، والقتل العمد لطالب على كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي حول إعدامهم.

إحالة أوراق 4 متهمين بقتل طالب دسوق لفضيلة المفتي

وجاء في قرار الاحالة بقيام المتهين ا.ي.ا.م.ع. 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه ه، 28 عامًا، صياد، ع.ت.ع.ح.م.ع.22 عامًا، دبلوم صناعي، وإ.ع.خ.ع.خ. عامًا، طالب بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين مم تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم، وكذا في فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الأمتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أي.ي.ا.م.ع. عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلًا من الأعيرة النارية

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