الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

البحث عن مواعيد الصلاة في محافظات مصر من الموضوعات البحثية المهمة للكثيرين لأداء الصلوات في مواعيدها المحددة والتي تختلف من محافظة لأخرى لمن يسافرون خارج محافظتهم ولا يعلمون عن مواقيت الصلاة في المحافظة التي توجهوا لها.

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 19 مايو 2024 في عدد من محافظات مصر والتي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى نظرًا للاختلافات الجغرافية.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 4:19 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:44  م

موعد أذان العشاء: 9:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:20 ص

موعد أذان الظهر: 12:57  م

موعد أذان العصر: 4:36 م

موعد أذان المغرب: 7:52 م

موعد أذان العشاء: 9:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 4:10  ص

موعد أذان الظهر: 12:47 م 

موعد أذان العصر: 4:27 م

موعد أذان المغرب: 7:43 م

موعد أذان العشاء: 9:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:19 ص

موعد أذان الظهر: 12:52 م 

موعد أذان العصر: 4:28 م

موعد أذان المغرب: 7:44  م

موعد أذان العشاء: 9:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد أذان الفجر:  4:23 ص

موعد أذان الظهر: 12:53  م 

موعد أذان العصر: 4:28   م

موعد أذان المغرب: 7:44 م

موعد أذان  العشاء: 9:12  م

 

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:16  ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م 

موعد أذان العصر: 4:28  م

موعد أذان المغرب: 7:44 م

موعد أذان العشاء: 9:14 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:29 ص

موعد أذان الظهر: 12:50  م 

موعد أذان العصر: 4:19  م

موعد أذان المغرب: 7:36 م

موعد أذان العشاء: 9:00 م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد أذان الفجر: 4:31  ص

موعد أذان الظهر:  12:45 م 

موعد أذان العصر: 4:08 م

موعد أذان المغرب: 7:26 م

موعد أذان العشاء: 8:48  م

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش 

موعد أذان الفجر: 4:04 ص

موعد أذان الظهر: 12:41 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:36  م

موعد أذان العشاء  9:07 م

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