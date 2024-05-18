السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدبولى: الدولة أنشأت وحدة دائمة لريادة الأعمال لتحفيز الشركات الناشئة

جريدة الدستور

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته بجلسة نقاشية مع شباب رواد الأعمال والشركات الناشئة باليوم الختامي لقمة "رايز اب" ٢٠٢٤ بالمتحف المصري الكبير.

وقال رئيس الوزراء، إن الدولة قدمت جهودًا كبيرة لدعم وتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بهذا الملف الواعد.

وأضاف رئيس الوزراء، أنه تم إنشاء منصة إلكترونية لتأسيس الشركات الناشئة تعمل بكفاءة عالية، مع تدريب وتأهيل المتعاملين مع راغبي تأسيس الشركات الناشئة على أعلى مستوى أيضًا توفير بيئة جيدة وسريعة لريادة الأعمال في مصر.

وعبر رئيس الوزراء، عن فخره لما تحقق فى ريادة الأعمال ودعم الدولة للبنية التحتية التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وأفكارهم المبتكرة.

وأوضح أن الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال ودعم الاستثمارات الموجه للأعمال الناشئة، مضيفًا أن الدولة أنشأت وحدة دائمة لريادة الأعمال لتكون هناك جهة واحدة تتعامل معها الشركات الناشئة.

وانطلقت مساء أول أمس، قمة "رايز أب"  في نسختها الحادية عشرة بالمتحف المصري الكبير، تحت رعاية رئيس الوزراء، لدعم رواد الأعمال أصحاب الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء جلسة نقاشية شباب رواد الأعمال قمة رايز اب ٢٠٢٤ المتحف المصري الكبير

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