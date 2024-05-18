السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مدير مستشفى كمال عدوان: وصول 28 شهيدًا إلى المستشفى منذ صباح اليوم

طائرات جيش الاحتلال
طائرات جيش الاحتلال

كشف مدير مستشفى كمال عدوان، حسام أبوصفية، اليوم السبت، عن وصول 28 شهيدًا إلى المستشفى منذ صباح اليوم، بينهم 10 أطفال و10 نساء، بالإضافة إلى عدد كبير من الجرحى نتيجة لاستهداف طائرات الاحتلال مربعًا سكنيًا قريبًا من المستشفى.

وأعلن إعلام فلسطيني عن وجود شهداء ومصابين في قصف استهدف حيًا سكنيًا في محيط مستشفى كمال عدوان بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وفق ما أفادت به "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأكد إعلام فلسطيني وجود شهيدين برصاص الاحتلال قرب وادي غزة شمال المحافظة الوسطى.

وأشار الإعلام الفلسطيني إلى أن آليات الاحتلال تجري عمليات تمشيط واسعة وتطلق النار بكثافة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية الجرحى استهدف حيا سكنيا الاحتلال مخيم جباليا مخيم النصيرات قطاع غزة

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