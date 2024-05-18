تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا بعنوان "الموسيقى من البوسفور إلى النيل" بمشاركة العازفين دعاء صابر (فلوت)، ياسمين سامي إبراهيم - أدهم صبري (فيولينة)، سوزان صابر (فيولا)، محمد أحمد (تشيللو)، عمرو سيف (كونتر باص)، رضوى البحيري (إيقاع) وذلك مساء بعد غدٍ الإثنين الموافق 20 مايو على المسرح الصغير بالأوبرا، ضمن فعاليات الثقافة المصرية الهادفة إلى مد جسور التواصل بين مختلف الثقافات.

الموسيقى من البوسفور إلى النيل بالأوبرا المصرية.. الإثنين

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات المصرية والتركية التى كتبت فى قالب موسيقى الحجرة منها سماعى نهاوند لرباعى وترى لشادي حنا، منمنمات بيضاء يقدم لأول مرة لرمز صبري سامي، الرباعي الوتري الأول لأحمد عدنان، رابسودية للفلوت والرباعي الوتري لراجح داود، متتابعة صغيرة للرباعي الوتري (محاكاة - سنكوب - شكوى- دعاية لجمال عبدالرحيم، بجانب عدد من الأعمال التي أعدها أوزهان بالسي منها قلعة كاراهيسا، سلطان أغا سيرتو لسعد أشيلاي، أوسكودار (كاتيبم)، نهاوند لونجا لكيميني كيفسير هانم.

انتعاشة للفرق الموسيقية على مسارح الأوبرا

في سياق متصل، تشهد مسارح الأوبرا المختلفة انتعاشة ومشاركة فنية من فرق عدة أوبرالية لإحياء سلسلة من الحفلات، إذ تحيي فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجي، حفلًا ضخمًا مساء غدٍ الأحد، على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الطرب الشهيرة منها "في قلبي غرام، والنبي يا جميل، يا مين يقولها، يا ناسية وعدي، حياتي أنت، آخرة جرحي إيه، بعد بيتنا ببيت كمان، بستاني، دوارين في الشوارع، المراكبية، المباخر ويا حليلة".

أداء كل من المطربين رضوى سعيد، حنان الخولي، أسماء كمال، أحمد صبري، محمد شوقي، أحمد محسن، ياسر سليمان.