رسميًا.. برايتون يعلن رحيل دي زيربي بعد مباراة مانشستر يونايتد

أعلن نادي برايتون ألبيون الإنجليزي رسميًا اليوم السبت، رحيل فرانشيسكو دي زيربي مدرب الفريق نهاية الموسم الجاري.

ويقود دي زيربي فريق برايتون منذ 18 سبتمبر 2022 ويرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

Brighton & Hove Albion has confirmed that head coach Roberto De Zerbi will leave the club after tomorrow’s final Premier League match of the season against Manchester United. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) May 18, 2024

ومنذ توليه تدريب برايتون، قاد دي زيربي الفريق في 88 مباراة وحقق الفوز في 38 وتعادل في 22 وخسر 28.

وقال توني بلوم، رئيس مجلس الإدارة: "لقد منحنا روبرتو موسمين ممتازين من الخدمة قاد فيهما النادي إلى آفاق جديدة، ليس أقلها مشوارنا الأوروبي الأول على الإطلاق والذي سيعيش طويلًا في ذاكرة مشجعي ألبيون".

وأضاف:"لقد اتفقنا بشكل متبادل على إنهاء عقد روبرتو في الوقت الذي يناسب الطرفين مما يتيح لنا أقرب فرصة للتخطيط للموسم المقبل، ويمنح روبرتو متسعًا من الوقت للتفكير في خطوته التالية ومستقبله.

وتابع: "أنا متأكد من أن جماهيرنا ستمنح روبرتو وطاقمه وداعًا رائعًا ومستحقًا تمامًا في أمريكان إكسبريس قبل وأثناء وبعد مباراة الغد.

وواصل: ""في هذه الأثناء، أود أن أشكر روبرتو وطاقمه على كل عملهم الشاق في الموسمين الماضيين. لقد تركوا جميعًا نادينا بعلاقات جيدة ومع أطيب تمنياتنا للمستقبل.

وقال روبرتو دي زيربي: "أنا حزين جدًا لمغادرة برايتون، لكنني فخور جدًا بما حققه اللاعبون والعاملون بدعم الجميع في النادي وجماهيرنا الرائعة في الموسمين التاريخيين الماضيين".

"لقد اتفقنا على إنهاء وقتي في برايتون حتى أتمكن أنا والنادي من مواصلة العمل بالطريقة التي تناسب كل واحد منا، باتباع أفكارنا ورؤانا الخاصة، بالإضافة إلى عملنا وقيمنا الإنسانية.

"لقد استمتعت حقًا بسنتين مكثفتين ومليئتين بالتحديات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وليس أقلها التنافس في أربع مسابقات كبرى هذا الموسم. المغادرة الآن توفر لي الوقت لأخذ قسط من الراحة قبل اتخاذ قرار بشأن خططي المستقبلية.

وسيغادر أيضًا أندريا مالديرا وريكارد سيغارا وماركاتيليو ماركاتيلي وفينشنزو تيريزا وأجوستينو تيبودي ومارسيلو كوينتو وإنريكو فينتوريلي بعد المباراة النهائية للدوري الإنجليزي الممتاز غدًا. وسيبقى مدربا النادي أندرو كروفتس وجاك ستيرن مع برايتون آند هوف