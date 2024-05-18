السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

3يونيو.. أولى جلسات محاكمة سما كلينك بتهمة انتحال الصفة

ارشيفية
ارشيفية

حددت المحكمة المختصة، جلسة 3 يونيو، لنظر أولى جلسات محاكمة سما كلينك واثنين آخرين، لاتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح أول مدينة نصر 2024/05/1. 

3يونيو.. أولى جلسات محاكمة سما كلينك بتهمة انتحال الصفة 

وجاء في أمر إحالة المتهمين في قضية سما كلينك، لأنهم في تاريخ سابق على تحرير المحضر بدائرة قسم أول مدينة نصر أداروا محلًا عاما عيادة، قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة على النحو المبين بالأوراق، وزاولوا ومارسوا مهنة الطب دون أن يكون اسمهم مقيد بسجل الأطباء وبجداول نقابة الأطباء الشريين حال كونهم غير مرخص لهم في مزاولتها على النحو المبين بالأوراق.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة الحوادث حبس قتل محاكمة سما كلينك

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