السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كهرباء جنوب الدلتا" تصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء القطاعات

شركة جنوب الدلتا
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في جلسته التي عقدت اليوم السبت، حركة ترقيات محدودة تضمنت كل من تعيين المحاسب شريف صبحي محمد زيدان وظيفة رئيس قطاع كبار المشتركين والمصالح الحكومية، وشمل القرار تعيين المهندسة لمياء محمد محمد القاضي  في وظيفة رئيس قطاع التحكم والوقاية والاتصالات.

 

ووفق بيان صادر عن الشركة فتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

 

ومن أبرز نقاط الخطة المستهدفة بموازنة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء:-

• تستهدف الشركة الخطة الاستثمارية بنحو 689.676 مليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025 يتم تمويلها من مصادر التمويل الذاتي للشركة ومنحة من وزارة التخطيط لتعديل مسارات الخطوط الهوائية المارة أعلى الكتل السكنية بكابلات أرضية.


• تم ضخ استثمارات جديدة يتم تمويلها من الموارد الذاتية بالشركة تستهدف رفع الحمل الأقصى ليصل إلى 2490 ميجاوات خلال عام الموازنة 2024 / 2025.

 

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