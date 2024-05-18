السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات في رحاب جامعة المنصورة الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع اليوم دكتور معوض محمد الخولى - رئيس جامعة المنصورة الجديدة بفريق من أعضاء لجنة قطاع التمريض - بالمجلس الأعلى للجامعات، عبر برنامج ZOOM،  وذلك بحضور دكتوره هاله المرصفاوي - عميد كلية الطب والقائم بعمل عميد كلة التمريض، ودكتوره سعاد حسن - مدير برنامج  علوم التمريض بجامعة المنصورة الجديدة،دكتوره  سوزي فايز مدير برنامج الطب والجراحة بجامعة المنصورة الجديدة. 


وقد مثل لجنة قطاع التمريض في الزيارة:  دكتور عفاف عبد العزيز بصل - عميد كلية التمريض جامعة طنطا مقرر اللجنة، وعضوية كل من دكتوره مروة مصطفى حجازي - عميد كلية التمريض جامعة بنها،دكتور سامية محمد آدم - أستاذ إدارة التمريض ( خبير )  كلية التمريض جامعة عين شمس  .

وتأتي الزيارة بناء علي قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 2021/12/26 بتكليف لجان القطاع لوضع معايير بدء الدراسة والاستمرار في قبول طلاب جدد بعد ذلك في الكليات الحديثة النشأة والمتضمن عمل زيارات ميدانية لجميع الكليات التي تم بدء الدراسة بها في العشر سنوات الأخيرة للتأكد من استيفاء المعايير المطلوبة.
وقد شكَّلت لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات لجنةٌ فرعية للقيام بزيارة ميدانية لكلية التمريض، جامعة المنصورة الجديدة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية للكلية وإعداد تقرير للعرض علي لجنة القطاع. 
 

تفاصيل الزياره

وقد استهل دكتور معوض الخولى الزيارة بالترحيب بفريق الزيارة، وأكد رئيس الجامعة أن الزيارة تأتي من منطلق حرص لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات على متابعة العملية التعليمية والبحثية والطرق الحديثة لتقويم الطلاب بالجامعات الوليدة للتأكد من مطابقتها لمعايير جودة التعليم الجامعي.

 

وأوضح رئيس الجامعة أن الجامعة تعد نموذجا لجامعات الجيل الرابع، كما استعرض سيادته عرضا تقديميا يوضح أطوار بناء الجامعة منذ تأسيسها والبنية التحتية التكنولوجية العملاقة وأهم إنجازات الجامعة والبرامج الدراسية المتميزة والعصرية  التى تقدمها  الجامعة لتلبية احتياجات سوق العمل الحديثة، وقد أوضح سيادته أن التعليم يتم وجها لوجه بالإضافة إلى الأساليب والأنظمة التكنولوجية الحديثة والمنصات التعليمية مثل LMS and Connect ونظام بنوك الأسئلة الإلكترونية والاختبارات الإلكترونية والتصحيح الإلكترونى، ونظام الدفع الإلكترونى وإنترنت بسرعة  100ميجابيت، وبنية تكنولوجية متميزة لاستخدامها فى شبكة الجامعة. 
 

وأشار رئيس الجامعة إلى توافر الإمكانيات المادية والبنية التحتية والتكنولوجية لعملية التدريس والتعلم واستخدام أحدث الوسائل الإلكترونية فى تقويم الطلاب ومتابعة أدائهم وأن الهدف الرئيسى للجامعة هو إعداد جيل من الشباب قادر على التميز في سوق عمل المستقبل من خلال تطبيق  معايير الجودة العالمية لإعداد خريج مدرب وقادر على المنافسة فى سوق العمل الدولى والمحلي وله الأولوية فى سوق العمل من خلال بعض الاتفاقيات الدولية.


واصطحبت الدكتوره هالة المرصفاوي اللجنة في معاينة الموارد المادية والبشرية والتجهيزات المتوفرة في كليه التمريض على الطبيعة، حيث تفقدت مبنى الكلية من مدرجات وقاعات دراسية وقاعات استذكار، كما تفقدت مبنى المكتبة، ومعامل الحاسب الآلي، ومعامل المحاكاة والمعامل المتخصصة ومعامل الفيزياء الحيوية ومعامل التشريح العام والفسيولوجيا العامة والحاسب الآلى، كما اطلعت على لائحة الكلية بنظام الساعات المعتمدة وتطبيقها وكذا أعمال الامتحانات ونظم التقويم بالكلية، وعاينت مقر غرف التصحيح الإلكتروني كما استمعت اللجنة إلى شرح واف من عميدة الكلية ومدير البرنامج عن كافة الجوانب المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية.

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معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة الجديدة جامعة المنصورة المنصورة

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