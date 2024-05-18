السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اتحاد الطائرة يتعاقد مع فرناندو مونزو لقيادة الفراعنة في الأولمبياد

أثناء توقيع العقود
أثناء توقيع العقود مع الاسباني

وقع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة، منذ قليل، العقود مع  الإسباني فرناندو مونزو المدير الفني الجديد لتولي القيادة الفنية للمنتخب الوطنى الاول للرجال.

ويتكون الجهاز الفني للمنتخب من: 

فرناندو مونزو مديرًا فنيًا، طارق الزفتاوي مدربًا، محمد السيد مدربًا مساعدًا، أحمد سعودي طبيبًا، سامح ظلام أخصائي العلاج الطبيعي، بلال عامر مدربًا للأحمال، وأحمد سعيد محللًا للأداء“.

وأكد المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن مجلس إدارة الاتحاد فضل التعاقد مع الاسباني فرناندو مونزو نظراً للخبرات الكبيرة التي بتمتع بها بالإضافة لوجوده بالقاهرة ونجاحه مع الاهلي في الفترة الأخيرة مما يسهل من المهمة نظراً للبطولات الهامة التى يستعد لها منتخبنا الوطني واهم محطة المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس 2024 

وأضاف المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصرى للكرة لطائرة أن قرار تعيين  الإسباني "فرناندو مونزو لانه  يعرف الكثير عن أمكانيات اللاعبين المصريين  نظراً لتواجده مؤخراً بمصر وقيادته للاهلي وتحقيق نتائج مميزة مع الفريق الأحمر مما جعل مجلس إدارة الاتحاد على ثقة كبيرة في قدراته لتحقيق الهدف خلال المرحلة المقبلة.

وأتم اتحاد الطائرة اتفاقه مع مونزو ليقود منتخب مصر حيث يمتد العقد 3 أشهر وينتهي الأول من سبتمبر المقبل 2024 يقود خلالها مونزو الفراعنة في مباريات التحدي بالصين المؤهلة للدوري العالمي بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية.

وضمن منتخب مصر للكرة الطائرة تأهله لأولمبياد باريس وفقا للكوتا القارية.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة قد نجح الصيف الماضي في التتويج بلقب بطولة إفريقيا التي استضافتها مصر.

وحقق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر نتائج مميزة على صعيد منتخب الناشئين والشباب والكبار رجال وسيدات وتصدرت الكرة الطائرة المصرية القارة الأفريقية بجدارة.

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