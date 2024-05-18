متحور FLiRT يثير الذعر في الولايات المتحدة خلال فصل الصيف.. ما القصة؟

كشفت شبكة "سي إن إن" عن مخاوف متزايدة من تفشي موجة جديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، خلال فصل الصيف القادم، وذلك نتيجة لظهور متحور جديد للفيروس.

ووفقًا لبيانات صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، فإن السلالة "KP.2"، المعروفة أيضًا باسم "FLiRT"، تسببت في أكثر من ربع الإصابات في البلاد حتى تاريخ 11 مايو الحالي، مما يقترب من ضعف عدد الحالات المسجلة بسلالة "JN.1".

تطورات لسلالة قديمة

وأوضحت الشبكة، أن "السلالات المتحورة من FLiRT تعتبر تطورات لسلالة JN.1، وجميعها تنتمي إلى عائلة أوميكرون الشهيرة، التي أدت إلى انتشار موجة جديدة من الوباء خلال الشتاء الماضي".

وفي تعليقه على الأمر، قال عالم الفيروسات في كلية جونز هوبكنز للصحة العامة في الولايات المتحدة، أندي بيكوز، إن "هذه التحورات قد تؤدي إما إلى عدم فعالية الأجسام المناعية الناتجة عن التطعيم أو الإصابة في منع الفيروس، أو زيادة تماسك الفيروس بالخلايا".

وأكد الخبراء، أننا "لا نزال لا نملك معرفة كافية للتنبؤ بدقة حول مكان حدوث التحورات القادمة، أو تأثيرها على طريقة انتقال الفيروس".

السلالة الجديدة سريعة الانتشار

ووفقًا للشبكة، فإن "التغييرات في سلالات FLiRT تزيد من قدرتها على الانتقال، مما يرفع احتمالية حدوث موجة صيفية، وهو ما يشكل تهديدًا، حيث يتبع فيروس كوفيد-19 أنماطًا موسمية، تضم زيادة في الإصابات خلال فصل الصيف في السنوات السابقة".

وفي تعليقه على الأمر، أوضح الخبير في الأمراض المعدية بجامعة فاندربيلت في ولاية تينيسي الأمريكية، ويليام شافنر، أن "المتحورات من FLiRT تظهر حتى الآن قدرة عالية على الانتقال مثل المتغيرات الفرعية الأخرى لسلالة أوميكرون، مما يعني أنها مرتبطة بشكل كبير بالعدوى. ومع ذلك، لا يبدو أنها تسبب مرضًا أكثر خطورة أو أنواعًا مميزة من الأعراض السريرية".

وتشير البيانات، إلى أن معدلات الدخول إلى المستشفى في الولايات المتحدة بسبب كوفيد-19 قد انخفضت من حوالي 8 حالات دخول جديدة لكل 100 ألف شخص في الأسبوع الأول من العام، إلى حوالي حالة دخول جديدة لكل 100 ألف شخص في نهاية شهر أبريل الماضي.