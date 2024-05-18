استياء بين رواد السوشيال ميديا بعد وصول أسعار تذاكر حفل القيصر لـ32 ألف جنيه.. ما القصة؟

دعا النجم كاظم الساهر مساء أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الحضور لحفلته الكبيرة التي ستجمع أشهر الأغاني له، قائلًا: "أدعوكم بحرارة لحضور هذه الحفلة الكبيرة التي ستجمع أشهر أغاني الأمس واليوم! أتطلع بلهفة للقائكم في القاهرة الحبيبة".

وأثارت أسعار تذاكر الحفل المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024 جدلا كبيرا بين رواد ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، معترضين على سعر التذكرة التي بلغت حوالي 32 ألف جنيهًا.

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالصدمة والذهول منهم من قال: "ده أنا اتصدمت، كان عندي أمل أحضرها"، ومنهم من تعجب من سعر التذاكر، ومنهم من أكد أن المقاعد الأمامية التي بلغت 32 ألف جنيه تم حجزها بالفعل".

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر

تصل سعر تذكرة الفئة الأولى للصف الأول مباشر للمسرح نحو 32.160 جنيهًا، أما الصف الثاني بقيمة بلغ 31.200 جنيهًا، والصف الثالث بـ30.240 جنيهًا، والصف الرابع بـ29.280 جنيهًا، والصف الخامس بقيمة 28.320 جنيهًا، والسادس بمبلغ 27.360 جنيهًا، ويليه الصف السابع بـ26.400 جنيهًا، والثامن بـ25.440 جنيهًا، والتاسع بـ24.480 جنيهًا، أما الصف العاشر بقيمة 23.520 جنيهًا.

وبلغ سعر الصف الحادي عشر بمبلغ 22.560 جنيهًا، والصف الثاني عشر بـ21.600 جنيهًا، والصف الثالث عشر بـ20.640 جنيهًا، أما الصف الرابع عشر بـ19.680 جنيهًا، والخامس عشر بـ18.720 جنيهًا، والصف السادس عشر بـ17.760 جنيهًا، أما الصف السابع عشر بـ16.800 جنيهًا، والثامن عشر بـ15.840 جنيهًا، والصف التاسع عشر بـ14.880 جنيهًا، والصف العشرون بقيمة 13.920 جنيهًا.

وبلغت سعر تذكرة الصف الواحد والعشرون نحو 12.960 جنيهًا، ويليه الصف الاثنان وعشرون بـ12.000 جنيهًا، والصف الثالث والعشرون بـ11.040 جنيهًا، أما الصف الرابع والعشرون بمبلغ 10.800 جنيهًا، والصف الخامس والعشرون بـ9.120 جنيهًا، والصف السادس والعشرون بـ8.160 جنيهًا، ويليه الصف السابع والعشرون بقيمة 7.200 جنيهًا، والصف الثامن والعشرون بـ6.240 جنيهًا، والتاسع والعشرون بـ5.280 جنيهًا، والثلاثون بـ4320 جنيهًا، والصف الواحد وثلاثون بـ3.360 جنيهًا، وأخيرا الصف الثاني وثلاثون بقيمة 2.400 جنيهًا.

شروط حضور حفل كاظم الساهر

الحضور للأزواج والكابلز فوق الـ21 عاما فقط.

لا يُسمح بالدخول أكثر من مرة.

لن يُسمح بالسلوك العنيف.

التذاكر المدفوعة غير قابلة للاسترداد أو التبديل.