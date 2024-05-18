السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ثاني استقالة في "أوبن إيه آي" اعتراضًا على نهج الشركة في مجال السلامة

أوبن إيه آي - صورة
أوبن إيه آي - صورة أرشيفية

قال أحد كبار الموظفين السابقين في شركة أوبن إيه آي (Open AI) إن الشركة التي تقف وراء ChatGPT تعطي الأولوية "للمنتجات اللامعة" على السلامة، وكشف عن استقالته بعد أن وصل الخلاف حول الأهداف الرئيسية إلى "نقطة الانهيار".

وكان جان لايكي باحثًا رئيسيًا في مجال السلامة في OpenAI كرئيس مشارك لقسم المحاذاة الفائقة، مما يضمن التزام أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية بالقيم والأهداف الإنسانية. 

وتأتي استقالة لايكي قبل قمة الذكاء الاصطناعي العالمية في سيول الأسبوع المقبل، حيث سيناقش السياسيون والخبراء والمديرون التنفيذيون في مجال التكنولوجيا الرقابة على التكنولوجيا.

كما تأتي بعد أيام من إطلاق الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو أحدث طراز للذكاء الاصطناعي ChatGPT-4o.

ويعني رحيله أن إثنين من كبار الشخصيات في مجال السلامة في OpenAI قد غادرا هذا الأسبوع بعد استقالة إيليا سوتسكيفر، المؤسس المشارك لـ OpenAI وزميله الرئيس المشارك لشركة Superalignment.

قام لايكي بتفصيل أسباب رحيله في منشور له عبر منصة "إكس" أمس الجمعة، حيث قال: "إن ثقافة السلامة أصبحت ذات أولوية أقل".

وكتب: "على مدى السنوات الماضية، تراجعت ثقافة وعمليات السلامة إلى المنتجات اللامعة".

وتأسست OpenAI بهدف ضمان أن الذكاء الاصطناعي العام، والذي تصفه بأنه "أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر ذكاءً بشكل عام من البشر"، يفيد البشرية جمعاء. 

الخلافات حول قضايا السلامة وصلت لنقطة الانهيار

وفي منشوراته على "إكس"، قال لايكي: إنه كان يختلف مع قيادة OpenAI حول أولويات الشركة لبعض الوقت، لكن هذه المواجهة "وصلت أخيرًا إلى نقطة الانهيار".

وقال: "إن  OpenAI، التي طورت أيضًا مولد الصور Dall-E ومولد الفيديو Sora، يجب أن تستثمر المزيد من الموارد في قضايا مثل السلامة والتأثير الاجتماعي والسرية والأمن للجيل القادم من النماذج".

وأضاف: "من الصعب جدًا حل هذه المشكلات بشكل صحيح، وأنا قلق من أننا لسنا على المسار الصحيح للوصول إلى هناك"، مردفًا: أن الأمر أصبح "أصعب فأصعب" بالنسبة لفريقه لإجراء أبحاثه.

وتابع: "إن بناء آلات أكثر ذكاءً من الإنسان هو مسعى خطير بطبيعته. تتحمل OpenAI مسؤولية هائلة نيابة عن البشرية جمعاء"، مشددُا أن OpenAI "يجب أن تصبح شركة AGI للسلامة أولًا".

جاء تحذير لايكي في الوقت الذي أصدرت فيه لجنة من خبراء الذكاء الاصطناعي الدوليين تقريرًا افتتاحيًا حول سلامة الذكاء الاصطناعي، والذي ذكر أن هناك خلافًا حول احتمالية تهرب أنظمة الذكاء الاصطناعي القوية من السيطرة البشرية، حسب الجارديان.

ومع ذلك، حذرت من أن المنظمين يمكن أن يتخلفوا عن التقدم السريع في التكنولوجيا، محذرين من "التفاوت المحتمل بين وتيرة التقدم التكنولوجي ووتيرة الاستجابة التنظيمية".

أوبن إيه آي الذكاء الاصطناعي ChatGPT OpenAI أنظمة الذكاء الاصطناعي ChatGPT-4o

مواد متعلقة

فيضانات أفغانستان تخلف دمارًا هائلًا وتقتل عشرات الأشخاص

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

النمسا تستأنف مساعداتها لوكالة الأمم المتحدة للفلسطينيين

خطة حرب النجوم الجديدة: البنتاجون يستعد لمواجهة روسيا والصين فى الفضاء

الولايات المتحدة: الرصيف العائم لا يغنى عن المعابر البرية لمساعدة غزة

من مسافة صفر.. القسام تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا فى منزل برفح الفلسطينية

الجيش الروسى يقصف مطارًا عسكريًا غرب خاركيف ويوسع مناطق سيطرته

الأكثر قراءة

حكم مباراة الأهلى والترجى اليوم فى نهائى دورى أبطال إفريقيا

مفاجأة.. أبوتريكة مطلوب للتحقيق رغم "رفع اسمه من قوائم الإرهاب"

مصدر أمنى يوضح حقيقة ضبط سيارات إسعاف محملة بأسلحة ثقيلة

نماذج إجابات امتحان العربي تالته اعدادي 2024 الترم الثاني

بينهم جورى بكر.. حالات طلاق بالوسط الفنى تصدرت الترند

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

10 ممنوعات تهدد الأهلى والزمالك فى النهائى الإفريقى

د.أحمد الخميسى

كنا نغنى ذات يوم

أحمد بهاء الدين شعبان

الكيان الصهيونى النازى ومرضه العضال! «1»

ماجد حبته

مستمرون فى العدل الدولية

د. منى حلمى

لم يدرك عظمته النادرة

علي سعدة

عندما يتحالف الروتين والفساد ضد المواطن

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صور

افتتاح كأس الأمم الإفريقية للساق الواحدة

اكتشف عظمة الحضارة المصرية فى المتحف القومى للحضارات

المتاحف تفتح أبوابها.. اكتشف كنوز المعرفة مجانًا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدمر أكثر من 600 مسجد فى غزة منذ 7 أكتوبر

تشطر القطاع نصفين.. ماذا تستهدف إسرائيل من إنشاء منطقة عازلة فى غزة؟

جالانت يثير الانقسام بحكومة نتنياهو.. ومجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يحسم موقفه اليوم