وزير التربية والتعليم يشهد حفل ختام بطولات الجمهورية ومسابقات الدمج ببورسعيد

شهد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، حفل ختام بطولات ومسابقات التربية الخاصة والدمج على مستوى الجمهورية، وبطولة الجمهورية لألعاب القوى لطلاب التربية الفكرية، ومسابقات المسرح لطلاب مدارس التربية الفكرية، وذلك بمسرح المدرسة الدولية نطاق حي الشرق.

وقدَّم طلاب التربية الفكرية والدمج عددًا من العروض الفلكلورية، بمشاركة عدد من المحافظات منها القاهرة، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، مطروح، البحيرة، وكفر الشيخ؛ وذلك في ختام المسابقة التي انطلقت في الفترة من ١٢ إلى ١٨ مايو الجاري.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الأطفال قدموا نماذج قوية ومؤثرة خلال عروض اليوم في حفل الختام وكشفوا عن رسائل مؤثرة في الحياة.

من جهته، وجَّه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشكر لوزير التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن التربية والتعليم لم تتوقف فقط على اجتياز امتحانات والحصول على شهادات فقط، ولكن لابد من الأنشطة خاصة لدى الأطفال من ذوي الهمم، وهو ما تم تقديمه خلال حفل اليوم.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث