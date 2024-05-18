ضبط شقيقين أصابا طالبًا بطلق خرطوش فى مشاجرة بسوهاج

ألقت مباحث سوهاج القبض على شقيقين أصابا طالبًا بطلق خرطوش في قدمه، أثناء مشاجرة بسبب خلافات مالية، بدائرة مركز البلينا، في جنوب محافظة سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا بورود بلاغ بوقوع مشاجرة ومصاب بدائرة المركز، فانتقل مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص إصابة طالب برش خرطوش بالقدم اليمني، وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة، في مشاجرة مع نجلي عمومته (عامل)، وشقيقه (عامل زراعي).

وتم ضبط المتهمين، وبحوزة الأول من الطرف الثاني السلاح المستخدم، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب، وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة المذكور من السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات مالية بينهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.