السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"المؤتمر": عزم مصر إدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية "خطوة مهمة"

الدكتور السعيد غنيم
الدكتور السعيد غنيم

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الدولة المصرية عازمة على حل القضية الفلسطينية، ووقف آلة الحرب التى يشنها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى الشقيق الأعزل، وذلك من خلال خطوات جادة وفاعلة على الأرض، أهمها عزم الدولة المصرية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن مصر أعلنت، فى بيان رسمى لها، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، وفى القمة العربية التى أقيمت مؤخرًا فى دولة البحرين، أكد الرئيس السيسى أن إسرائيل مستمرة في التهرب من مسئولياتها، والمراوغة حول الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار.

وأكد أن مصر تتبنى القضية الفلسطينية، والتاريخ خير شاهد على ذلك، وخلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد تبذل الدولة المصرية جهودًا غير مسبوقة لحقن الدماء ووقف حرب الإبادة، وهناك تحركات فى كل الاتجاهات لوقف الحرب فى الوقت الذى تواصل دولة الاحتلال مراوغته والتهرب من مسئولياتها، وتسعى لإفشال الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، بل والمضي قدمًا في عمليتها العسكرية المرفوضة في رفح الفلسطينية.

الشعب المصرى كله يدعم ويساند القيادة السياسية 

وتابع أن الشعب المصرى كله يدعم ويساند القيادة السياسية فى أى قرار من شأنه الحفاظ على السيادة المصرية والحفاظ على الأمن القومى المصرى، والوصول لحلول للقضية الفلسطينية.

وكانت قد أعلنت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم ١٢ مايو ٢٠٢٤، عن اعتزامها التدخل رسميًا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

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