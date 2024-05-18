السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13389 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد خلال 24 ساعة

سرقة تيار - آرشيفية
سرقة تيار - آرشيفية

كثَّفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

شرطة النقل والمواصلات

شنَّت الإدارة عدة حملات؛ لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق أو محطات السكك الحديدية وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 1710 قضية متنوعة.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 13389 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفة شروط التعاقد.

مباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 370 قضية في عدة مجالات، أبرزها: «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرٍّ مدين لمصلحة الضرائب».

شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 116 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها: (مخالفات مباني، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

أجهزة الوزارة الحملات الأمنية النتائج الإيجابية الإدارة العامة النقل والمواصلات

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