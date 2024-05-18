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التهاب المفاصل الروماتويدي.. دليلك الشامل

التهاب المفاصل الروماتويدي
التهاب المفاصل الروماتويدي

يصاب العديد من الأفراد بمرض الروماتويد، الذي يعد من أمراض المناعة الذاتية، وتحدث عندما يهاجم جهاز المناعة الجسم بالخطأ، ويرصد الدستور في التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن مرض الروماتويد وطرق الوقاية.

الكشف عن اقدم حالة التهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن

التهاب المفاصل الروماتويدي

يعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي، هو مرض التهابي مزمن يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى غير المفاصل، فقد يدمر هذا المرض مجموعة واسعة من أجهزة الجسم، بما في ذلك الجلد والعينان والرئتان والقلب والأوعية الدموية، كما يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على البطانة الداخلية للمفاصل ويسبب الامًا مبرحة، ويمكن أن يؤدي إلى تآكل العظام، وتشوه المفاصل.

أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي

تشمل الأعراض، تورم المفاصل والتهابها، وتيسبها خاصة في الصباح، والتعب والحمى وفقدان الشهية، وعادة ما يصيب في مراحله الأولى المفاصل الدقيقة مثل أصابع اليدين أو القدمين، ومع تفاقم المرض، تنتشر الأعراض غالبًا إلى مفصلَي الرسغ والركبة والكاحل والمرفق والفخذ والكتف. وفي معظم الحالات، تظهر الأعراض على المفاصل نفسها في كلا جانبي الجسم.

ويواجه نحو 40% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي أيضًا علامات وأعراض تظهر في مناطق أخرى غير المفاصل، وتشمل تلك المناطق، الجلد، العينان، الرئتان، القلب،الكلى،الغدد اللعابية،النسيج العصبي،نخاع العظم،الأوعية الدموية.

أسباب الإصابة بالمرض

التهاب المفاصل الروماتويدي مرض من أمراض المناعة الذاتية. في الوضع الطبيعي، يساعد جهاز المناعة على حماية الجسم من العدوى والمرض، أما عند الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، يهاجم جهاز المناعة الأنسجة السليمة في مفاصلك. ويمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا مشاكل طبية في القلب والرئتين والأعصاب والعينين والجلد، ويزيد تدخين السجائر من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، كما أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي.

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كل ما تريد معرفته عن التهاب المفاصل الروماتويدي

الكشف عن اقدم حالة التهاب المفاصل الروماتويدي في مصر القديمة حتى الآن

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