السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورات تدريبية على إنعاش القلب الرئوي لإنقاذ حياة المرضى بالقليوبية

دورات تدريبية
دورات تدريبية

أكد الدكتور سيد جلال، مدير فرع التأمين الصحي بمحافظة القليوبية، استمرار الدورات التدريبية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي وتوقف عضلة القلب داخل قاعة تدريب مستشفى بنها النموذجي بإشراف الدكتورة نوران السباعي، نائب مدير الفرع ومديرة التدريب، والدكتور محمد كساب مدير المستشفى، وبمشاركة متدرب من الفرق الطبية والتمريضية، بهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات جميع الفرق العاملة بمستشفي بنها النموذجي والتوسع في نشر المبادئ التوجيهية الخاصة بالإنعاش القلبي الرئوي.

وأضاف جلال، فى تصريحات صحفية، أن هذا التدريب يعد أحد أهم المعايير لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية وإنقاذ حياة المصابين من مرضى أمراض القلب الفجائية والحفاظ على سلامة القلب من أى مخاطر تضر بصحة وأرواح المرضى، مؤكدا استهداف عقد دورات تدريبية في شتى التخصصات الطبية والصحية من أجل التدريب باستخدام أحدث الوسائل فى علاج وإنقاذ حياة جموع المرضى داخل مستشفيات التأمين الصحي 

أوضح أن الدورات التدريبية تستهدف ضمان تيسير حصول المنشآت الصحية على التسجيل واعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تشترط حصول مقدمي الخدمة الصحية على شهادات الإنعاش القلبي الرئوي الأساسي كأحد معايير الجودة لضمان تقديم خدمات ورعاية صحية مطابقة لمعايير السلامة والأمان والجودة لجميع المترددين.

أشار إلى أن التدريب جاء تحت إشراف الدكتور كريم سالم أخصائي القلب والأوعية الدموية باستخدم أحدث الطرق والوسائل الحديثة، لرفع كفاءة وتنمية مهارات الفرق الطبية والتمريض بالمنشآت الصحية التابعة للفرع وإكسابهم المهارات العلمية اللازمة

وأوضح جلال أن خلال أعمال الدورة تم إضافة التدريب العملي وإستخدام نماذج وأجهزة طبية للمحاكاة الطبيعية لطرق إنعاش القلب والصدر والتدخل المطلوب لإنقاذ الحالات الطارئة، ما يضمن تقديم خدمات ورعاية صحية آمنة لجمهور الهيئة من المواطنين. 

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