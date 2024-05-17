محمد شادى يكشف لـ"الشاهد": هؤلاء على رأس المستفيدين من حرب أوكرانيا

قال الدكتور محمد شادي، خبير الاقتصاد السياسي، إن العلاقة بين الأزمات والاقتصاد كعلاقة الأم بجنينها.

وأضاف خلال حوار ببرنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور: "الاثنان مرتبطان ببعض ارتباطا أساسيا، فمثلا في أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، الاقتصاديون هم أكثر المستفيدين من الحرب، حيث يصدرون المواد الأولية للأسواق بشكل غير منتظم، وبكميات قليلة مما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها وبالتالي ارتفاع أسعارها لترتفع أرباحهم لأضعاف ما كانت عليه قبل الحرب.

وتابع: “كانت روسيا تبيع مليون برميل بترول في اليوم، وأصبحت تبيع 400 ألف برميل بسعر أعلي، وبالتالي موارده تخلص بشكل أقل والعوائد عليها أزيد، ونحن الدول التي نستورد هذه المواد والبترول والأكل والمعادن من هذه الدول”.

وأكد أن الاقتصادين الروسي والأوكراني استفادا من الحرب لأنهما منتجان للمواد الأولية التي ارتفعت سعرها بعد الحرب ويتم تصديرها للأسواق المختلفة.