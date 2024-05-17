مدير التصوير محسن أحمد: تأثرت بحي السيدة زينب في بداياتي.. وعشقت السينما في طفولتي

قال الدكتور محسن أحمد، مدير التصوير، إن بداياتي كانت من حي شعبي عريق وهو حي السيدة زينب، خمس أو ست دور عرض سينمائي من الدرجة الثالثة تحيط بمنزل الأسرة، ومشاهد دائم لكل عروض الأفلام التي يتم عرضها خلال هذه السينمات، ومنها سينما صيفي في الشارع "سينما الهلال الصيفي"، وقد دمرت وأصبحت مبنى سكني،وكان لي صديق كان مطبخ والدته فوق بلكونة السينما.

وأضاف الدكتور محسن أحمد خلال لقاءه ببرنامج "بالخط العريض" الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبو طالب عبر قناة الحياة، أنه بمجرد تغيير السينما للبرامج الخاصة بها، من مجموعة أفلام لمجموعة أخرى، لابد لي ولكل شباب الشارع أن نكون في المطبخ والدة حسين نشاهد العروض الجديدة ونلتهم كل ما هو موجود في المطبخ، ومن وقتها ابتدأ حبي للسينما، خاصة أنه في نفس الشارع كان يسكنه الفنان الراحل نور الشريف حتى تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي نفس العمارة رقم 20 المخرج التلفزيوني الراحل حافظ أمين.