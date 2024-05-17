الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

البيت الأبيض
البيت الأبيض

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤثر على حياة ملايين المدنيين.

وأضاف كيربي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص من أجل تسليمها لغزة عبر رصيف مؤقت جديد، وتركيزنا الأساسي على تقديم المواد الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة استعدادها لمواصلة المحادثات قبل اتخاذ قرارات بشأن عملية رفح الفلسطينية.

وأشار كيربي، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل الأحد ويلتقي رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن سوليفان سيناقش عملية رفح الفلسطينية خلال زيارته إلى إسرائيل.

القاهرة الإخبارية البيت الأبيض الولايات المتحدة عملية عسكرية رفح المدنيين قطاع غزة

مواد متعلقة

ما الجديد في ثالث جلسات "العدل الدولية" حول حرب غزة؟.. باحث يوضح

القاهرة الإخبارية| تفاصيل اغتيال قيادي بـ"حماس" فى قصف إسرائيلى جنوب لبنان

هل تنصف محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا بانسحاب إسرائيل من رفح؟

هل تستطيع محكمة العدل الدولية إلزام إسرائيل بوقف الحرب في غزة؟ باحث يشرح

لماذا لم تمنع القرارات السابقة للعدل الدولية جرائم الاحتلال فى غزة؟

صحفي بـ"التايمز" البريطانية: إسرائيل مستعدة لتجاهل جميع القرارات الدولية بشأن اجتياح رفح

القاهرة الإخبارية: استهداف مسئول بحركة حماس فى لبنان بغارة إسرائيلية

الحكم على راشد الغنوشى وصهره بالسجن 3 سنوات

الأكثر قراءة

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

الحقد يقتل خطيب مسجد ببورسعيد.. الأمن يضبط المتهمين والشهود: "رجموا منزله بالحجارة"

وسط حضور أكبر جمعية عمومية.. تفاصيل انتخابات نادى قضاة مجلس الدولة (صور)

وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

حسن سلامة: لهذه الأسباب نتنياهو لا يستطيع اجتياح رفح بشكل كامل

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟