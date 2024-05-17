البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة لا تدعم أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية، مؤكدًا أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية ستؤثر على حياة ملايين المدنيين.

وأضاف كيربي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مساعدات إضافية من الولايات المتحدة تصل إلى قبرص من أجل تسليمها لغزة عبر رصيف مؤقت جديد، وتركيزنا الأساسي على تقديم المواد الغذائية للفلسطينيين في قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل أكدت للولايات المتحدة استعدادها لمواصلة المحادثات قبل اتخاذ قرارات بشأن عملية رفح الفلسطينية.

وأشار كيربي، إلى أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيسافر إلى إسرائيل الأحد ويلتقي رئيس الورزاء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحًا أن سوليفان سيناقش عملية رفح الفلسطينية خلال زيارته إلى إسرائيل.