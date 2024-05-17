الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عادل حمودة: نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهداف الحرب على غزة

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يحقق أي هدف من أهداف حربه على غزة، وليس من مصلحته إيقاف الحرب، حيث إن إيقاف الحرب يعني إسقاطه سياسيا.

وأضاف حمودة، اليوم الجمعة، خلال تغطية خاصة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أكبر خطأ في التحليل السياسي نقع فيه هو أننا نصدق نتنياهو، مشيرً إلى أن التحليل المبني على تصريحات نتنياهو يمكن أن يؤدي إلى نتائج خاطئة.

وأوضح أن هناك أسباب موضوعية تؤدي إلى انقسام الفلسطينيين، وهناك اختلاف حاد بين حماس والسلطة الفلسطينية.


 

القاهرة الإخبارية غزة الحرب نتنياهو الفلسطينيين

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