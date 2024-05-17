الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد فى الأهلى.. وسنقاتل للتتويج بكل البطولات

تاتيانا بوكان
تاتيانا بوكان

أعربت تاتيانا بوكان، لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بنادي الأهلي، عن سعادتها بعد تجديد تعاقدها مع الفريق لموسم إضافي، وقالت إنها ستبذل أقصى جهد رفقة زميلاتها بالفريق لحصد الألقاب الموسم المقبل.

‎وقالت إن المفاوضات بدأت منذ شهرين لكنها فضلت تأجيل التوقيع إلى نهاية الموسم حتى تستطيع التركيز في نهائي الدوري والكأس وإفريقيا، وتنفيذ الوعد الذي قطعته للجماهير.

وأكدت أنها كانت تمتلك عروضًا أخرى ولكنها فضلت البقاء مع الفريق، لمواصلة حصد الألقاب.

وأضافت: "أحببت الأجواء في النادي وتأقلمت بسرعة وتقربت كثيرًا من زميلاتي، ونجحنا في التتويج بثلاثة ألقاب، لذلك عندما عرض عليَّ النادي التجديد وافقت على البقاء، ولم أتردد في التجديد لموسم إضافي وسعيدة جدًّا بهذه الثقة وبالبقاء مع الأهلي".

‎وأوضحت: "بدايتي مع الفريق كانت صعبة، ومنذ يناير تغير كل شيء، نجحت في التأقلم مع الأجواء وشعرت أنني جزء من عائلة كبيرة، كان الوضع مختلفًا عن البداية، لقد استمتعت الموسم الماضي وأتمنى مواصلة الإنجازات".

وتابعت: "من الأسباب التي دفعتني إلى تجديد عقدي خسارة بطولة إفريقيا في نهاية الموسم، على الرغم من التتويج بثلاثة ألقاب، ولكنني لا أحب الخسارة نهائيًّا، لذلك هناك مهمة لم تكتمل بالنسبة إليَّ، سنعود أقوى الموسم المقبل وسنقاتل من أجل تحقيق كل البطولات".

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