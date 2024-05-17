وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان المشروع المتكامل التنمية الشبابية بالتجمع الأول

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة المشروع المتكامل الأول بمركز التنمية الشبابية بالتجمع الأول.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة شهدت طفرة كبرى فى المنشآت الرياضية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي يعكس رؤية الدولة المصرية بأهمية النهوض بالبنية التحتية لتطوير الرياضة في مصر بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات من أجل الشباب والأسر التي تستفيد من هذه المنشآت.

وأكد محافظ القاهرة على أن مراكز التنمية الشبابية تعد نموذجًا متميزًا خاصة وأنها تهتم بإعداد الشباب إعدادًا سليمًا من النواحى الخلقية والوطنية والرياضية والاجتماعية والثقافية والروحية، وتعمل على تنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم، ورعاية مبتكراتهم وإبداعاتهم في شتى المجالات كما تقدم هذه المراكز مجموعة من الخدمات لأعضائها من الشباب، بهدف استثمار أوقات فراغهم فى ممارسة مجموعة من الأنشطة التى تسهم فى بناء شخصية قيادية تسهم فى تنمية الوطن.

وثمن محافظ القاهرة جهود الدكتور أشرف صبحي، ووزارة الشباب والرياضة لايلائهم اهتمامًا كبيرًا بملف تطوير البنية التحتية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والعمل علي رصد كافة متطلبات واحتياجات المراكز وتنفيذها فى إطار سعى الوزارة إلى إنشاء بنية تحتية متطورة لممارسة كافة الأنشطة الرياضية لخدمة الشباب والنشء في كافة أنحاء الجمهورية.

وأضاف محافظ القاهرة أن الدولة تبذل جهدًا كبيرًا لتوفير كافة الإمكانيات للشباب والإرتقاء بمستوى الملاعب والمنشآت الرياضية بإعتبارها متنفس هام للشباب لتفريع طاقاتهم الإبداعية بصورة إيجابية بما يواكب طموحات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأشاد محافظ القاهرة بإمكانيات مركز شباب التجمع الأول مؤكدًا أنها لا تقل عن أى نادى رياضي كبير.

يتضمن المركز مجمع حمامات سباحة، وملاعب لكرة القدم، وملاعب تنس، وقاعات متعددة الأغراض، ومحلات تجارية ووأماكن للتصوير والفوتوسيشن ومناطق للمطاعم والكافتريات، وصالات للجيم ومبنى إداري.

IMG-20240517-WA0020

IMG-20240517-WA0019

IMG-20240517-WA0017

IMG-20240517-WA0018

IMG-20240517-WA0013