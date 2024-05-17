أحمد فايق: "الواحد لو محتاج دوا هيكلّم طلاب علمى علوم"

وجّه الإعلامي أحمد فايق، نصيحة لطلاب الثانوية العامة، بأن الأصل في الأشياء الاجتهاد والعمل، والنتيجة عند ربنا، وما عند الله لا يضيع أبدًا.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": "أنا كنت علمى رياضة في الثانوية العامة، وبعد ما بصيت في المناهج لقيتها بتتطور مع تطور الزمن"، مردفًا: "جيلي أنا اللي اتولد في الثمانينيات العلمي بتاعهم أدبي دلوقتي مقارنة باللي إحنا شايفينه لدرجة إن الواحد لو حس بتعب ومحتاج دوا هيكلم حد من طلاب الثانوية العامة، اللي هم علمي علوم تحديدًا".

وتابع: "مادة الأحياء ثقافة وتدفق وعلم مختلف جدًا، على أيامي كان بيتدرس في كلية طب، لأن الزمن تغير والقدرة على الوصول للمعلومة كبيرة جدًا"، مستطردًا: "النهارده هنلاقي الشاب الصغير بيدرس برمجة توازى ما كان يدرسه الطلاب في الجامعة من سنوات".

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