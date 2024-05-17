رسميًا.. الأهلي يجدد عقد تاتيانا بوكان لاعب الطائرة لمدة موسم

أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تجديد عقد تاتيانا بوكان، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة (سيدات) لمدة موسم.

وأوضح “العوضي” أن تجديد عقد تاتيانا يأتي لدعم استقرار الفريق، والحفاظ على عناصر الخبرة فيه، وتوفير متطلبات الجهاز الفني لفريق «سيدات الطائرة» بقيادة إبراهيم فخر الدين؛ من أجل مواصلة حصد البطولات.

وأكد مدير النشاط الرياضي أن مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، يحرص دائمًا على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة؛ لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “العوضي” أن تاتيانا قدمت موسمًا جيدًا مع الفريق، وأثبتت قدراتها بعد المساهمة في التتويج بثلاثة ألقاب في الموسم الماضي.