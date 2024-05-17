الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة.. أسعار الدولار اليوم الجمعة 17 مايو في البنوك المصرية

الدولار
الدولار

‏يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث ‫جوجل‬ عن التفاصيل الكاملة عن أسعار الدولار واختلافها بين البنوك وبعضها الآخر حيث يعتبر سعر الدولار من أكثر الأمور التي يبحث عنها المواطنين بشكل مستمر وهو ما يزيد من ظهور سعر الدولار عبر محرك البحث جوجل. 

‏ونوضح في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن أسعار الدولار في البنوك المصرية وما أبرز سعر الدولار في كل بنك على حدة وذلك لتوفير كافة المعلومات المتعلقة بأسعار الدولار وهو ما يساعد المواطنين على معرفة كافة التفاصيل التي يحتاجون إلى معرفتها بشكل مستمر.

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الجمعة الموافق 17 مايو 2024 
 

سعر الدولار بنك القاهرة

شراء: 47.00 جنيها مصريا.

بيع: 47.10 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك عودة

شراء: 46.90 جنيه مصري.

بيع: 47.00 جنيها مصريا.

سعر الدولار البنك التجاري الدولي

شراء: 46.90 جنيه مصري.

بيع: 47.00 جنيها مصريا.

سعر الدولار بنك فيصل

شراء: 46.95 جنيه مصري.

بيع: 47.05 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك HSBC

شراء: 47.02 جنيه مصري.

بيع: 47.12 جنيه مصري.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

شراء: 46.83 جنيه مصري.

بيع: 46.95 جنيه مصري.


سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة  في بنك مصر استقرار سعري عند:

شراء: 46.97 جنيه مصري.

بيع: 47.07 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك الأهلي المصري استقرار سعري عند:

شراء: 46.95 جنيه مصري.

بيع: 47.05 جنيه مصري.

ويعتير سعر الدولار فى ثبات خلال الايام الماضية وهو ما ساعد فى وجود استقرار كبير فى سعر الاسعار مقارنة بما قبل.

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