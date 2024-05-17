مقتل رجلا مسلحاً لاضرام النار في كنيس يهودي بفرنسا.. القصة الكاملة

قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن المشتبه به المسلح "تم تحييده" بعد محاولته إشعال النار في كنيس يهودي في مدينة نورماندي، وفق صحيفة الجارديان البريطانية.

وقتلت الشرطة الفرنسية بالرصاص رجلا مسلحا بسكين وقضيب حديدي أضرم النار في معبد يهودي في مدينة روان بنورماندي.

ونشر وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على موقع X أنه تم "تحييد" الرجل، وشكر الضباط على “تفاعلهم وشجاعتهم”، وتم تنبيه خدمات الطوارئ بعد اكتشاف حريق في الكنيس اليهودي في المدينة الواقعة على بعد 80 ميلا (130 كيلومترا) شمال غرب باريس.

وقال المدعي العام الذي يتولى القضية إن الرجل شوهد على سطح الكنيس وهو يلوح بقضيب حديدي وسكين مطبخ.

وقال فريدريك تييه المدعي العام في روان للصحفيين إن الدخان كان يتصاعد من إحدى نوافذ الكنيس.

وقفز المهاجم من السطح وركض نحو أحد ضباط الشرطة وهدده بسكين، وحذره الضابط من التوقف لكنه استمر، وقال تيليت إن الضابط “أطلق عليه النار خمس مرات، وأصابه أربع مرات”، مات الرجل في مكان الحادث.

أمر بطرد المهاجم من فرنسا

وصدر أمر بطرد المهاجم من فرنسا، الذي لم يتم الكشف عن هويته علنًا. لكنه استأنف القرار، مما يعني تعليق الطرد أثناء نظر الاستئناف.

وتواجدت سيارات الإطفاء في الموقع وتمت السيطرة على الحريق.

وتزايدت التوترات في فرنسا بشأن الحرب بين إسرائيل وغزة، وارتفع عدد الأعمال المعادية للسامية في البلاد، التي تضم أكبر عدد من السكان اليهود والمسلمين في أوروبا الغربية.

وقال أحد السكان، إلياس موريس، الذي يعيش مقابل الكنيس، إنه سمع طلقات نارية وانفجارات، وقال لوكالة فرانس برس: “قررت أن أفتح أبواب شقتي، وبالفعل رأيت الدخان يتصاعد من الكنيس والشرطة ورجال الإطفاء وفي الشارع جثة – جثة المهاجم الذي أصيب بالرصاص”.

وكتب عمدة المدينة، نيكولا ماير روسينول، على موقع X: “ليس المجتمع اليهودي وحده هو المتأثر. إن مدينة روان بأكملها هي التي تعاني من الكدمات والصدمة، وأضاف أنه لم يكن هناك ضحايا سوى المهاجم.

وقال ممثلو الادعاء في روان إنه تم فتح تحقيقين، أحدهما في حريق الكنيس والثاني في ظروف وفاة الشخص.

وقال إيلي كورتشيا، رئيس هيئة المصلين اليهود المركزية في فرنسا، إن الشرطة "تجنبت مأساة أخرى معادية للسامية".

كتب يوناثان عرفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا (CRIF)، على موقع X: “محاولة حرق كنيس يهودي هي محاولة لترهيب جميع اليهود، مرة أخرى، هناك محاولة لفرض مناخ من الرعب على اليهود في بلادنا. ومكافحة معاداة السامية تعني الدفاع عن الجمهورية”.

بعد رسم كتابات باللون الأحمر على النصب التذكاري للمحرقة في فرنسا هذا الأسبوع، أدان إيمانويل ماكرون "معاداة السامية البغيضة".

في وقت سابق من هذا الشهر، قال رئيس الوزراء، غابرييل أتال، إنه تم تسجيل 366 عملاً معاديًا للسامية في فرنسا في الربع الأول من عام 2024 – بزيادة قدرها 300٪ عن نفس الفترة من عام 2023. وقال: “لا يمكن لأحد أن ينكر هذه الموجة من معاداة السامية”. .