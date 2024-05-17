الجمعة 17 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طريقة عمل مكرونة وايت صوص.. بالخطوات والمقادير

مكرونة وايت صوص
مكرونة وايت صوص

يحرص محبين وعشاق المكرونة على معرفة طريقة عمل مكرونة وايت صوص بالخطوات والمقادير عبر جوجل، حيث تعمل الأمهات على التنويع بتقديم الأكل الشاخن خاصة خلال شهر رمضان، وستعد المكرونة هي الطبق الرئيسي الذي سيحمل تشكيله بالعديد من الطرق كـ المكرونة ذات الصوص الأحمر المعتاد، أو بالمكرونة البشاميل التى ستمتلك عشاقا كثيرة، أو بالمكرونة بالوايت صوص، لذا يبحث الكثير من الأمهات عن كافة خطوت عمل المكرونة بالوايت صوص وتكون بطريقة سهلة وبسيطة.

طريقة عمل مكرونة وايت صوص.. بالخطوات والمقادير

وتستعرض «الدستور» في هذا التقرير طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص بكل سهولة في أقل من 10 دقائق.

طريقة عمل مكرونة بالوايت صوص

مقادير عمل مكرونة بالوايت صوص

  • كيس مكرونة
  • 3 ملاعق كبيرة من الزبدة
  • 2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
  • 3 ملاعق كبيرة دقيق
  • كوب مرق الدجاج
  • كوب حليب
  • 2ملعقة صغيرة من البقدونس المجفف
  • ½ كوب جبنة بارميزان مبشورة
  • ملح
  • فلفل

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طريقة عمل الوايت صوص

ضعي الزبدة بمقلاة متوسطة الحجم علي النار حتى يتم الذوبان، ثم ضيفي الثوم، وقومي بطهيه لمدة دقيقة على النار، ثم قم بإضافة الدقيق وسيُطهى لمدة دقيقة أخرى وذلك مع التحريك باستمرار.

ثم قومي بإضافة الحليب ومرق الدجاج مع التحريك أيضا، واتركي الخليط على النار حتى تغلى الصلصة البيضاء وتتكثف.

وقومي بطبخ المكرونة وفقًا للإرشادات الموجودة على العبوة.

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طريقة عمل المكرونة بالوايت صوص

  1. ضعي البقدونس والجبنة البارميزان، ثم ضيفي الملح وضيفي الفلفل الأسود وذلك يكون حسب الرغبة والتذوق.
  2. ثم استمري فى التحريك حتى يذوب الجبن، وضعي المكرونة على الفور.
  3. ثم تقدم المكرونة بالوايت صوص ساخنة، ويمكن تزيينها وذلك باستخدام البقدونس الطازج.
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