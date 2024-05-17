طلعت عبدالقوى: الرئيس السيسى دائمًا ينحاز إلى الأسر الأكثر احتياجًا

قال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن أكثر من 5 ملايين أسرة تستفيد من مبادرة تكافل وكرامة.

المبادرات المصرية لدعم المواطن

وأكد الدكتور طلعت عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة استهدفت 1600 قرية، ورغم الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت سلبا على الاقتصاد الداخلي المصري بصورة كبيرة، فإن المبادرة استمرت في تقديم خدماتها.

الارتقاء بحياة المواطنين

وأضاف، في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتم بصورة كبيرة بالأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم إطلاق عدد كبير من المبادرات الخدمية، للارتقاء بحياة المواطنين الأولى بالرعاية في كل المجالات.

وتابع: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ينحاز إلى الأسر الأكثر احتياجًا بصورة كبيرة، ودعم الدولة للمواطنين لا يتوقف عند الجانب المادي فقط، حيث أطلقت الدولة الكثير من المبادرات الطبية والثقافية والاجتماعية للارتقاء بحياة المواطن المصري في كل المجالات".