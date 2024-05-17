الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأعنف منذ أسبوع.. كواليس اشتباكات قوات الاحتلال وحماس فى جباليا

آثار الدمار في جباليا
آثار الدمار في جباليا

اشتبكت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع حماس في الأزقة الضيقة في جباليا  بشمال غزة، اليوم الجمعة، في أحد أعنف الاشتباكات التي تشهدها المنطقة منذ أسبوع، بينما هاجم نشطاء في الجنوب دبابات محتشدة حول رفح.

وحسب تقارير لوكالات الأنباء، قال السكان إن المدرعات الإسرائيلية توغلت حتى السوق في قلب جباليا، أكبر مخيمات اللاجئين التاريخية الثمانية في غزة، وأن الجرافات تقوم بهدم المنازل والمتاجر في طريق التقدم.

ومع احتدام القتال في شمال وجنوب القطاع، قال الجيش الأمريكي إن الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية بدأت في التحرك إلى الشاطئ من رصيف مؤقت في غزة صباح الجمعة.

التركيز على الجباليا بالدبابات والطائرات 

 

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وفي السياق ذاته، تركز إسرائيل الآن على جباليا، والدبابات والطائرات تمسح المناطق السكنية والأسواق والمتاجر والمطاعم وكل شيء. 

وقال أيمن رجب، أحد سكان غرب جباليا، لرويترز: "كل هذا يحدث أمام عالم أعور".

وتابع "رجب"، وهو أب لأربعة أطفال: "في هذه الأثناء، سيحضر لنا الأمريكيون بعض الطعام.. لا نريد طعاماً، نريد أن تنتهي هذه الحرب، وبعد ذلك يمكننا إدارة حياتنا بأنفسنا".

ووفقا لرويترز، قالت إسرائيل إن قواتها طهرت جباليا قبل أشهر من حرب غزة، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها ستعود لمنع حماس من إعادة ترسيخ وجودها هناك.

وتزامن القتال مع الهجوم على رفح عند الطرف الجنوبي من القطاع، ما أدى إلى فرار مئات الآلاف من الأشخاص من طرفي القطاع في وقت واحد.

 

جباليا الازقة اعنف الاشتباكات الازقة الضيقة قوات الاحتلال الإسرائيلي

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