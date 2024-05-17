الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 5 مواطنين فى تصادم سيارتين بالمنيا

حادث تصادم - أرشيفية
حادث تصادم - أرشيفية

وقع  حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط شمال المنيا بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ، أسفر عن مصرع مواطن واصابة  4 آخرين تم نقلهم للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط.

وانتقلت سيارات الإسعاف وشرطة تأمين الطرق وتبين تصادم سيارة ربع نقل بتروسيكل بطريق الصعيد الصحراوي الغربي أمام مركز سمالوط نتيجة السرعة والتخطي الخاطئ.

أسفر الحادث عن مصرع مواطن وإصابة 4 آخرين مقيمين جميعا بمركز سمالوط، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على جثة المتوفي بالمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المركبتين وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

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