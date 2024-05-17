تعليمات مهمة من "تعليم الجيزة" قبل انطلاق امتحانات الإعدادية غدًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، فى بيانٍ صحفي لها، اليوم الجمعة، عن تفاصيل اجتماع عبر تقنية الكونفرانس مع مديري عموم الجيزة والموجهين المقيمين، وبحضور أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية وشئون الطلبة والتعليم العام والتعليم الخاص لوضع التعليمات واللمسات الأخيرة لاستقبال امتحانات نهاية العام الشهادة الإعدادية.

وأعلنت جميع الإدارات انتهاء الاستعدادات لاستقبال طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية على مستوى محافظة الجيزة، وخلال اللقاء، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره الجهود المبذولة من جميع الإدارات خلال العام الدراسي، موجهًا ببعض التعليمات المهمة.

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تعليمات "تعليم الجيزة"

1- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات فى الإدارات التعليمية والتبليغ عن أي مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

2- في حال وجود أمر طارق يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية .

3- التنبيه بضرورة المتابعة الميدانية للجان ومواجهة أي مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية.

4- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

5- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة.

6- التنبيه بالمحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

7- متابعة أعمال تقدير الدرجات أولًا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد وإبلاغها فورا إلى شئون الطلبة.

8- تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب واتباع الإجراءات الاحترازية.

9- سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة.

10- إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرق وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين، بما لا يتجاوز المعدلات المسموح بها.

11- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.

12- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

13- المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

14- الالتزام بحضور واستلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

15- الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالادارة المكلف كمراقب مقيم بها.

16- الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

17- متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الأسئلة بالإدارة.

18- التنبيه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

19- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى لجان السير، واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة أوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام.

وشدد وكيل الوزارة، على ضرورة التنبيه على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة داخل اللجان، وكذلك السماعات اللاسلكية والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش، ولا تهاون مع المخالفين للتعليمات.