إحباط تهريب أقراص ترامادول بمطار القاهرة

تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة برئاسة محمد محمود من ضبط محاولة تهريب كمية من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود المصدرة بجمرك الـ DHL برئاسة الدكتورة فريدة سليم إبراهيم اشتبه مبروك جمعة محمد مأمور الحركة فى مشمول بوليصة الصادر رقم ١٨٦٨٣٤٠٦٧٠ باسم الراسل م. س، والمرسل إلى م. ا. ع بالسعودية، ومشمول البوليصة عبارة عن ١ طرد كمبروسر بوزن ٢٨ ك.

وبالعرض علي جهاز الأشعة تم تأكيد الاشتباه وبفتح الطرد تبين وجود عدد ٣٩٩٥ قرص ترامادول مخبأة بداخل خزان الكمبروسر.

وبلغت قيمة الأقراص المضبوطة ٦٣٩ ألفا و٢٠٠ جنيه.

قرر محمد محمود، مدير عام جمارك البريد، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١٨ لسنه ٢٠٢٤، وتحريز المضبوطات وتسليمها للجهات المختصة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك، وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.

كانت قد نشرت مصلحة الجمارك، على صفحة فرسان الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير والمعلن بمنشور استيراد رقم (20) لسنة 2024، ومنشور تصدير (13) لسنة 2024.

وأشارت المصلحة إلى أنه تحقيقا للشفافية وتيسيرا على العاملين بمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، ومن أجل تيسيط الإجراءات وتيسير التجارة وإتاحه كل أدوات العمل بسهولة ويسر دون الإخلال بأحكام الرقابة الجمركية، أصدرت الإدارة المركزية للسياسات والإجراءات، الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير متضمنًا قانون الاستيراد والتصدير رقم ۱۹۷٥/۱۱۸ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ۲۰۰٥/۷۷۰ بجميع التعديلات التي تمت عليها منذ صدور اللائحة التنفيذية وحتى أول يوليو 2022 مع توافر نسخة إلكترونية بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات يتم تحديثها أولا بأول وفقا لأحدث التعديلات الواردة، والذى تم إعلانه ونشره رفق منشور استيراد رقم (20) لسنة 2024، ومنشور تصدير 13 لسنة 2024.