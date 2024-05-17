توفير الأمن الغذائي وكارت الفلاح.. حصاد وزارة الزراعة في أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٩٥ حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من ١٠ وحتى ١٦ مايو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وألقى الإنفوجراف الضوء على مشاركة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في قمة الأسمدة وصحة التربة المنعقدة في نيروبي، حيث عقد عددا من اللقاءات الثنائية الهامة، من بينها مع نائب رئيس الوزراء الكيني للشؤون الخارجية ووزيرة التعاون الدولي بالنرويج وكذلك وزيرا الزراعة في روندا وأوغندا وعدد من ممثلي ورؤساء المنظمات والاتحادات الدولية والإقليمية.

كما شارك الوزير في الندوة التي نظمها مجلس الأعمال الكندي المصري، حيث أكد أن النهضة التي شهدها القطاع الزراعي في عهد الرئيس السيسى ساهمت في توفير الأمن الغذائي الصحي والمستدام.

وألقى الدكتور سعد موسى المشرف على الإدارة المركزية للحجر الزراعي والعلاقات الزراعية الخارجية كلمة في الاحتفال الثالث باليوم العالمي للصحة النباتية نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، تلقي طلبات الشركات والمؤسسات الراغبة في المشاركة بمعرض زهور الربيع المقرر إقامته خلال النصف الثاني مايو الجاري بالمتحف الزراعي بالدقي.

وانتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من إطلاق منظومة كارت الفلاح بكافة محافظة الجمهورية، وذلك من خلال تدشين وإطلاق منظومه كارت الفلاح في محافظه شمال سيناء.

نظم معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين بمحافظة كفر الشيخ، كذلك أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إعطاء أكثر من 6.1 مليون جرعة ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع خلال الحملة القومية الأولى والتي بدأت 19 مارس الماضي.

بينما نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي ورشه عمل بعنوان "تحديات الزراعة بدون تربة"، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتبني الأساليب التكنولوجية الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدام الأرض والمياه، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والبترول، متابعة المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران بحضور محافظ جنوب سيناء.

قام فريق المشروع البحثي " تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء" بتنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن، كذلك أصدر معهد بحوث أمراض النباتات تقريرا يشتمل على أهم أنشطته الارشادية والخدمية والانتاجية خلال شهر ابريل 2024.

فيما ألقى المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، محاضرة حول الدور الرقابى للمعمل فى منظومة سلامة الغذاء، كما حضر بعض أعضاء الهيئة البحثية في ورشة عمل تحت عنوان "المبيدات والصادرات الزراعية المصرية" والمنظمة من قبل كلية الزراعة بجامعة القاهرة بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كما شارك المعمل أيضا في إجتماع "إحتفالية اليوم العالمى لصحة النبات" بلجنة الصحة والصحة النباتية بالعلاقات الزراعية الخارجية، كما تم الاعلان أيضا عن تجديد إعتماد وحدة إختبارات الكفاءة المعملية، طبقًا لمواصفة الأيزو، كذلك تم عقد سيمينار علمي لإطلاع أعضاء الهيئة البحثية والهيئة البحثية على أحدث المستجدات فى مجال الأجهزة العلمية المتخصصة فى تقدير الملوثات الغذائية المختلفة، فيما بلغ اجمالى عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي 6743 عينة.

انفوجراف لحصاد وزارة الزراعة