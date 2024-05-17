تعرف على موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي لمحافظة القاهرة

تزايدت عمليات الصبح على محرك البحث جوجل لمعرفة ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي بمحافظة القاهرة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي محافظة القاهرة

ويبحث أولياء الأمور والطلبة عن موعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي ووفقا لمصادر لـ"الدستور" بأن اعتماد نتيجة الصف الرابع الابتدائي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن اتاحتها لنتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني بالرقم القومي عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي فور الانتهاء من تجهيزها واعتمادها رسميا.

رابط بوابة التعليم الاساسي نتائج الامتحانات

وأشارت مديرية التربية والتعليم يمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال زيارة بوابة التعليم الأساسي البوابة الإلكترونية للمديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة.

ثم اتباع الخطوات التالية:-

إدخال الرقم القومي للطالب.

اختر مرحلة “الدراسة الابتدائية”.

اضغط على الصف الرابع الابتدائي.

وكان تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023-2024 بعدد من مدارس العاصمة من بينها مدرسة تحيا مصر 1 بحي الأسمرات للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث يؤدي 201372 طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) في 8007 لجنة، من بينهم 190377 طالب وطالبة بالاعدادية العامة (96322 طالب، و93555 طالبة)، و413 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و123 طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و82 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و57 طالبًا وطالبة مكفوفين، و3048 طالبًا وطالبة دمج، كما تضم لجنة مستشفى 57357 (11) طالبًا وطالبة، والدولية 9904 طالبًا وطالبة.

وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة، إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.

والتقى محافظ القاهرة، بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الاشغالات من حولها.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.