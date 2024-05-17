الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

12839 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم؛ تنفيذًا لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهودها، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12839 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

(479) مخالفة السير دون تراخيص.

(14) دراجة نارية مخالفة.

(6126) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(13) مخالفة موقف عشوائى.

(348) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.

(9) مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة حملاتها المرورية المرور بمديريات الأمن مخالفة مرورية ضبط المخالفين

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