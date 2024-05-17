الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير علاقات دولية: مصر حائط الصد ضد كل محاولات إسرائيل فى تصفية القضية الفلسطينية

الدكتور أحمد سيد
الدكتور أحمد سيد أحمد

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر هي صمام الأمان وحائط الصد ضد كل محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ اليوم الأول لعدوان دولة الاحتلال غير المسبوق على الشعب الفلسطيني، تحركت مصر في كل المسارات والأبعاد لدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني ووقف نزيف الدم عبر المسار الأمني وبراعة المفاوض المصري وتقديم المبادرات والمقترحات التوافقية لوقف هذا العدوان وإنهاء هذه الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني.

وتابع: "وبالتوازي، أدت مصر دورها على مستوى حشد الدعم الدولي، وبالتالي إشادات القادة العرب بمصر، ودور مصر يأتي في سياق التقدير العالمي المستمر منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وكل من جاء مصر على مدار الـ8 أشهر من زعماء ورؤساء العالم أعربوا عن تقديرهم للدور المصري، وكل ذلك يعكس صواب ومصداقية وقوة المقاربة والموقف المصري المنحاز للإنسانية في مقابل هذا الاحتلال الذي ضرب بالقوانين عُرض الحائط".

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أنه لو كان المجتمع الدولي تحرك منذ فترات بعيدة، لما سفكت كل هذه الدماء، والتي دفع ثمنها الأبرياء، ولهذا مصر شكلت محور الوسطية والاعتدال والانحياز إلى السلام، ولهذا هي دائمًا محل تقدير عالمي.

مصر صمام الأمان دولة الاحتلال القضية الفلسطينية تصفية القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

فلسطين تطالب بمحاسبة إسرائيل.. وتؤكد: النكبة ما زالت مستمرة بحق شعبنا

الأكثر قراءة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل| كولر يستقر على تشكيل الأهلى لمواجهة الترجى بنهائى دورى أبطال إفريقيا

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

نعت نفسها قبل موتها.. وفاة تيك توكر مصرية شهيرة (فيديو)

"كانت لابسه سواريه ومقدرتش أمسك نفسى".. اعترافات سائق أوبر فى "اغتصاب فتاة مدينة نصر" (فيديو)

تصريحات مثيرة فى المؤتمر الصحفي الأخير لـ "كلوب" قبل رحيله عن ليفربول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

باستثناء أمريكا.. دول غربية تحث إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي في غزة

جامعة جنت البلجيكية تقطع علاقاتها مع ثلاث مؤسسات إسرائيلية

اليوم 224 للعدوان.. المجازر الإسرائيلية متواصلة فى كل مناطق غزة