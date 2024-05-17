خبير علاقات دولية: مصر حائط الصد ضد كل محاولات إسرائيل فى تصفية القضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أن مصر هي صمام الأمان وحائط الصد ضد كل محاولات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي الحلواني، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه منذ اليوم الأول لعدوان دولة الاحتلال غير المسبوق على الشعب الفلسطيني، تحركت مصر في كل المسارات والأبعاد لدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني ووقف نزيف الدم عبر المسار الأمني وبراعة المفاوض المصري وتقديم المبادرات والمقترحات التوافقية لوقف هذا العدوان وإنهاء هذه الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني.

وتابع: "وبالتوازي، أدت مصر دورها على مستوى حشد الدعم الدولي، وبالتالي إشادات القادة العرب بمصر، ودور مصر يأتي في سياق التقدير العالمي المستمر منذ بداية الحرب الإسرائيلية، وكل من جاء مصر على مدار الـ8 أشهر من زعماء ورؤساء العالم أعربوا عن تقديرهم للدور المصري، وكل ذلك يعكس صواب ومصداقية وقوة المقاربة والموقف المصري المنحاز للإنسانية في مقابل هذا الاحتلال الذي ضرب بالقوانين عُرض الحائط".

وأوضح الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، أنه لو كان المجتمع الدولي تحرك منذ فترات بعيدة، لما سفكت كل هذه الدماء، والتي دفع ثمنها الأبرياء، ولهذا مصر شكلت محور الوسطية والاعتدال والانحياز إلى السلام، ولهذا هي دائمًا محل تقدير عالمي.