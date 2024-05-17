الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فيفا" يطلب مشورة قانونية بشأن طلب فلسطين تجميد عضوية إسرائيل

جياني إنفانتينو
جياني إنفانتينو

دعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى تعليق عضوية إسرائيل على الفور في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، إثر الاعتداءات التي يقوم بها الكيان المحتل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقال جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمام كونجرس الـ"فيفا"، المنعقد في بانكوك، إن الاتحاد سيأخذ مشورة قانونية مستقلة للنظر في الطلب الفلسطيني.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم وداعموه يأملون في إجراء تصويت فوري على الحظر المحتمل، والذي يحظى بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وقال إنفانتينو: "سيكلف (فيفا) اعتبارا من الآن خبرة قانونية مستقلة لتقييم الطلبات الثلاثة التي قدمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والتأكد من تطبيق وضع ولوائح (فيفا) بالطريقة الصحيحة".

وأضاف: "نظرًا لخطورة الوضع، سيتم عقد مجلس استثنائي لـ(فيفا) قبل 20 يوليو من هذا العام لمراجعة نتائج التقييم واتخاذ القرارات المناسبة".

وقبل ذلك بدقائق، صعد جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، إلى المنصة للمطالبة بإيقاف إسرائيل "الفوري".

وأكد الرجوب أن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم انتهك قواعد "فيفا"، قائلا: "لا يمكن لـ(فيفا) أن يظل غير مبال بهذه الانتهاكات أو بالإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين".

وجاء طلب الرجوب بعد أن أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مارس الماضي عن أنه سيعرض الأمر على كونجرس "فيفا".

وأعرب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن استيائه من بعض الحوادث المحددة، بما في ذلك الحالة التي أظهرت فيها لقطات وسائل الإعلام الإسرائيلية عشرات الفلسطينيين مجردين من ملابسهم، بمن في ذلك أطفال محتجزون في استاد اليرموك بمدينة غزة في ديسمبر 2023.

كما دعا الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في مارس، «فيفا» إلى معالجة "ضم فرق كرة القدم الموجودة على أراضي اتحاد آخر، وهو فلسطين، إلى اتحاده الوطني".

ما لا يقل عن خمسة أندية لكرة القدم، مقرها في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، هي أعضاء في الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم.

وكان "فيفا" قد اتخذ إجراءات ضد الدول الأعضاء بشأن تصرفات حكوماتها من قبل، حيث منع الفرق الروسية من المشاركة في المنافسات الدولية بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022.

كما منع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الأندية الروسية من المشاركة في بطولاته على صعيد الأندية والمنتخبات.

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