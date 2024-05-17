وزير الدولة للإنتاج الحربى يبحث مع رئيس لجنة الصناعة العسكرية الأرمينية أوجه التعاون المشترك

بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أرتيوم ميهرابيان رئيس لجنة الصناعة العسكرية التابعة لوزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة لجمهورية أرمينيا دعم أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور سفير دولة أرمينيا بالقاهرة.

وأكد الوزير محمد صلاح الدين أن العلاقات المصرية الأرمينية تحظى بإرث تاريخي وثقافي وعلاقات شعبية وطيدة.. مشيرًا إلى أن هذه العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا وذلك بدعم من القيادة السياسية بالبلدين والذي اتضح جليًا من خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة أرمينيا في يناير 2023، وكذلك مشاركة فاهاجن خاتشاتوريان رئيس جمهورية أرمينيا في القمة العالمية للمناخ COP27 التي عُقدت في شرم الشيخ بمصر شهر نوفمبر 2022.

واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي، خلال اللقاء، قدرات الوزارة في مجال التصنيع العسكري المصري، مؤكدًا الدور الأساسي للوزارة والذي يتمثل في تلبية احتياجات ومطالب القوات المسلحة والشرطة من أسلحة ومعدات وذخائر، واستغلال فائض الطاقات الإنتاجية في تصنيع منتجات مدنية والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية التي تتم بالدولة.

وأوضح محمد صلاح أن استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربي تعتمد على الانفتاح والتعاون مع كل الشركات العالمية العاملة في مجالات مماثلة، وذلك بهدف التعرف على أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والعمل على توطينها داخل الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع أي من الشركات الأرمينية العاملة في مجالات مماثلة.

من جانبه، عبر أرتيوم ميهرابيان رئيس لجنة الصناعات العسكرية التابعة لوزارة صناعة التكنولوجيا الفائقة لجمهورية أرمينيا عن سعادته بعقد هذا اللقاء، معربًا عن اهتمام الجانب الأرميني بالتعاون مع الجانب المصري وعلى رأسه شركات الإنتاج الحربي في مجالات التصنيع المختلفة وتبادل الخبرات لخدمة الأهداف التنموية للبلدين، خاصةً في ظل علاقات الصداقة "الأرمينية – المصرية" المتينة والممتدة تاريخيًا، مشيدًا بالتطور الملحوظ الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وخصوصًا مجال التحول الرقمي والاستعانة بتكنولوجيات التصنيع الحديثة وتطبيق مباديء الثورة الصناعية الرابعة.

كما أشار هراتشيا بولاديان سفير جمهورية أرمينيا لدى مصر أن العلاقات " المصرية – الأرمينية " راسخة وممتدة، موضحًا أن دولته تولي اهتمامًا كبيرًا تجاه جمهورية مصر العربية، حيث إن لمصر مكانة كبيرة في المنطقة وتلعب دورًا رئيسيًا في البنية الأمنية لإفريقيا بأكملها وفي الشرق الأوسط.

وأكد "بولاديان" أن زيارة الرئيس السيسي إلى أرمينيا أعطت دفعة جديدة لعلاقاتنا الاقتصادية، حيث إن هذه الزيارة كانت مهمة للغاية، وذلك بسبب النتائج الفورية والواعدة التي حققتها حتى الآن.. مشيرًا إلى أن الشركات المصرية والأرمينية أعربت، منذ ذلك الحين، عن اهتمامها المتبادل واستعدادها لاستكشاف فرص الأعمال والاستثمارات في البلدين الصديقين.

وبدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن هذا اللقاء يأتي تعزيزًا للعلاقات القوية بين الجانبين.. مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.