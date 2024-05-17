الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الزراعة": وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بمعمل متبقيات المبيدات تجتاز "الأيزو"

متبقيات المبيدات
متبقيات المبيدات

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، تجديد الاعتماد السنوي للأيزو IEC  17043: 2010.

كان قد تم تجديد الاعتماد من خلال السادة الخبراء التابعين للإيجاك، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وكفاءة العاملين بوجدة اختبارات الكفاءة والجدارة على مدار يومين، واجتازت تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للاعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/IEC  17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات الأسطح.

أضافت عبداللاه، أن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة للاعتماد للعام السابع على التوالي هو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات المعمل ومركز البحوث الزراعية.

وفي ذات السياق، قالت عبداللاه، إن زيارة فريق التفتيش لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة والجدارة هذه المرة له أهمية خاصة، حيث يتزامن ذلك مع زيارة فريق للتقييم الدولي علي المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA، حيث يقوم فريق التقييم بتنفيذ الزيارة وتقييم آداء المجلس في الفترة من 13-١٧ مايو 2017، وذلك لتجديد الاعتراف من المنظمة في مجال جهات اختبارات الكفاءة PTP وتمديد الاعتراف ليشمل جهات المصادقة والتحقق VVB العاملة في مجال الانبعاثات الكربونية.

يتكون فريق التقييم من 4 خبراء للمنظمة من إيطاليا والبرتغال وأسبانيا والمملكة المتحدة، والذي يشهد بعض أعضاء هذا الفريق زيارة المجلس الدورية للمعمل؛ لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة لتقييم ومراجعة نظام الجودة وإجراءات الاعتماد.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تسهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفاءتها وتقوم بإمداد المعامل بعينات اختبارات الكفاءة، وقد قامت الوحدة بإمداد معامل على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات السابقة، حيث تعد هذه الخدمة شرطا أساسيا لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفة اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017.

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم الصادرات الزراعية في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري، من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) إحدي هذه الجهات، والذي يعتبر ذا مكانة دولية وعالمية، حيث إنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله، وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن، كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.

الزراعة اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بمتبقيات

مواد متعلقة

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

"تدمير ميركافا وكمين محكم".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

صلب خلالها المسيح.. بطريرك اللاتين بالقدس يترأس صلوات الجمعة العظيمة بكنيسة القيامة

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

الزراعة" تعلن اجتياز معمل سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية تجديد الاعتماد للأيزو

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

وفاة أحمد نوير مراسل "بى إن سبورتس" فى القاهرة

عاجل.. إسبانيا تحظر رسو سفن أسلحة إسرائيل بموانئها

جمع عار ومفرد عقد.. إجابة أسئلة اللغة العربية للشهادة الإعدادية 2024 المحيرة

عاجل.. الشرطة السويدية تطوق محيط سفارة إسرائيل بعد حادث إطلاق نار

عاجل.. مصادر أمنية لـ"الدستور": جار تحديد موقع بلطجى الإسماعيلية

"شاهد شاف كل حاجة".. عادل إمام نيجاتيف أصلى للساخر المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

حسين دعسة

بين نكبة ومؤتمر.. استعادة النكبة فى حرب غزة

د. محمد عفيفي

النكبة: مايو 48 «1-2»

ماجد حبته

عقلاء فى تل أبيب!

د هند جاد

إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش

منى رجب

أهمية أن نتكاتف لحماية الوطن

أميرة ملش

٧٦ سنة نكبة

ماجد حبته

إنهم يستعمون العالم!

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 224 للعدوان.. المجازر الإسرائيلية متواصلة فى كل مناطق غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن انضمام قوات إضافية لعملية رفح

عاجل| أول استقالة علنية لمسئولة أمريكية يهودية احتجاجًا على دعم بايدن إسرائيل