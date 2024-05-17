"الزراعة": وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بمعمل متبقيات المبيدات تجتاز "الأيزو"

أعلن الدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، تجديد الاعتماد السنوي للأيزو IEC 17043: 2010.

كان قد تم تجديد الاعتماد من خلال السادة الخبراء التابعين للإيجاك، حيث قاموا بالفحص والتدقيق في نظام الجودة وكفاءة العاملين بوجدة اختبارات الكفاءة والجدارة على مدار يومين، واجتازت تجديد الاعتماد بكفاءة وتميز.

وأعلنت الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل، عن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة والجدارة بالمعمل للاعتماد السنوي من المجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك)، طبقًا لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17043: 2010 لمقدمى اختبارات الكفاءة فى مجال بعض تحاليل الملوثات الكيميائية متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية والميكروبيولوجية فى الأغذية والمياه ومسحات الأسطح.

أضافت عبداللاه، أن اجتياز وحدة اختبارات الكفاءة للاعتماد للعام السابع على التوالي هو إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات المعمل ومركز البحوث الزراعية.

وفي ذات السياق، قالت عبداللاه، إن زيارة فريق التفتيش لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة والجدارة هذه المرة له أهمية خاصة، حيث يتزامن ذلك مع زيارة فريق للتقييم الدولي علي المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA، حيث يقوم فريق التقييم بتنفيذ الزيارة وتقييم آداء المجلس في الفترة من 13-١٧ مايو 2017، وذلك لتجديد الاعتراف من المنظمة في مجال جهات اختبارات الكفاءة PTP وتمديد الاعتراف ليشمل جهات المصادقة والتحقق VVB العاملة في مجال الانبعاثات الكربونية.

يتكون فريق التقييم من 4 خبراء للمنظمة من إيطاليا والبرتغال وأسبانيا والمملكة المتحدة، والذي يشهد بعض أعضاء هذا الفريق زيارة المجلس الدورية للمعمل؛ لتجديد اعتماد وحدة الكفاءة لتقييم ومراجعة نظام الجودة وإجراءات الاعتماد.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة اختبارات الكفاءة بالمعمل تسهم في مساعدة المعامل المتخصصة لاختبار كفاءتها وتقوم بإمداد المعامل بعينات اختبارات الكفاءة، وقد قامت الوحدة بإمداد معامل على المستويين المحلي والإقليمي خلال السنوات السابقة، حيث تعد هذه الخدمة شرطا أساسيا لتلبية متطلبات جهات الاعتماد ومتطلبات مواصفة اعتماد المعامل ISO/IEC 17025:2017.

وواصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، دعم الصادرات الزراعية في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وجهود وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية لدعم الصادرات المصرية وكذا حماية المستهلك المصري، من خلال مشاركة المعمل في منظومة الرقابة على الأغذية بتحليل الملوثات.

المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب) إحدي هذه الجهات، والذي يعتبر ذا مكانة دولية وعالمية، حيث إنه يعتبر أحد أكبر المعامل في العالم في مجاله، وذلك وفقًا لتصنيف الاتحاد الأوروبي له ضمن الفئة المتميزة الأولى وذلك منذ عام 2008 وحتى الآن، كما أنه يعتبر أول معمل في الشرق الأوسط يقدم هذه الخدمات بشكل متكامل.