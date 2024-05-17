الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القيادة الأمريكية: شاحنات المساعدات تتحرك نحو شاطئ غزة

المساعدات
المساعدات

قالت القيادة الأمريكية، إن شاحنات تحمل مساعدات إنسانية بدأت في التحرك نحو الشاطيء عبر الرصيف المؤقت بغزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأشارت القيادة الأمريكية، إلى أن القوات الأمريكية لم تنزل إلى شاطيء غزة.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية، أعلنت مساء الخميس، أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تستهدف الرصيف الإنساني المؤقت، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، “لم تر الولايات المتحدة أي مؤشرات على أن حماس تخطط لاستهداف الرصيف المؤقت الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، والمخصص لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة”. 

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