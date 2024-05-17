واشنطن: مقترح القمة العربية قد يضر بجهود هزيمة حماس

اعتبرت الولايات المتحدة أنّ مقترح الجامعة العربيّة نشر قوّات دولية في الأراضي الفلسطينيّة المحتلة يمكن أن يضرّ بجهود إسرائيل لهزيمة حركة حماس، لكن واشنطن لم تذهب إلى حدّ معارضته.

وخلال قمّة عُقدت الخميس في البحرين، دعا القادة العرب إلى نشر قوّات دوليّة "في الأرض الفلسطينيّة المحتلّة" إلى حين تنفيذ حلّ الدولتين.

وردا على سؤال بشأن هذه القوّة المحتملة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة الأمريكية فيدانت باتيل "نحن نعلم أن إسرائيل تركّز على... هزيمة حماس".

وأضاف للصحفيين "صراحة، إنّ إضافة مزيد من القوات الأمنية قد يعرّض هذه المهمة للخطر".

لكنّه أشار إلى أنّ الولايات المتحدة ليس لديها بعد "تقييم حاسم" لبيان القمّة، لافتا إلى أن إرسال قوّة قد يكون مقبولا أكثر بمجرّد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتابع باتيل "نحن نركّز أولا وقبل كلّ شيء على إنهاء هذا الصراع".

وقال إن "العديد من الشركاء داخل العالم العربي وخارجه يشاركوننا مخاوفنا ويتشاركون في الرغبة في تأدية دور بنّاء عندما تسمح الظروف بذلك".