الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط قائد دراجة نارية عرض حياة أهالى المنصورة للخطر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نجحت أجهزة الأمن في كشف ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع "فيس بوك" تضمنت قيام قائد دراجة نارية بحركات إستعراضية بالدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول عدة مقاطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع "فيس بوك"  تضمنت قيام قائد دراجة نارية "بدون لوحات" وبدون إطار أمامي بحركات استعراضية بمدينة المنصورة بالدقهلية معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

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بالفحص أمكن تحديده وضبطه وتبين أنه (ميكانيكي - مقيم بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية) والدراجة النارية "ملكه" وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير، وبمواجهته أقر بنشر تلك المقاطع بهدف زيادة أعداد المتابعين له على مواقع التواصل الإجتماعى.
 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

قائد دراجة نارية تداول مقاطع فيديو فيس بوك مدينه المنصوره حركات استعراضية

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